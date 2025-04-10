Hiç bu kadar kolay olmadı! 40 yaşında 40 kilo verdi! İşte Crystel’in yöntemi

40 yaşındaki anne Crystel Saturday'in zayıflama öyküsü, üzerinden yıllar geçmesine rağmen gündem olmaya devam ediyor. Crystel, basit ama sürdürülebilir yöntemlerle kısa sürede yaklaşık 40 kilo verdiğini söylüyor.
ABD'de yaşayan ve iki çocuk annesi olan Crystel Saturday, birkaç basit ama etkili yaşam tarzı değişikliğiyle tam 40 kilo vermeyi başardı. 40 yaşındaki Crystel, uzun yıllar boyunca fazla kilolarıyla mücadele ettiğini ve bu durumu kader olarak kabullendiğini ifade etti. Ancak bir dönüm noktası yaşadıktan sonra, hayatını tamamen değiştirmeye karar verdi.
"Hayatım boyunca kilolu olacağımı düşünüyordum ama bir anda kafamda bir şeyler dank etti," diyen Crystel, motivasyonunun aniden arttığını ve yeni bir yola girdiğini söyledi.
🍽 KALORİ TAKİBİ VE ŞEKER SINIRI
Crystel'in kilo verme sürecindeki en kritik adımlardan biri kalori takibi oldu. Ne yediğini ve ne kadar yediğini takip etmek, farkındalık yaratarak daha sağlıklı seçimler yapmasına olanak sağladı. Bunun yanı sıra, günlük ilave şeker tüketimini 30 gramla sınırlamak da etkili oldu. Bu sayede, vücudunun daha dengeli bir metabolik yapıya kavuştuğunu belirtti.
Ayrıca, Crystel bu yolculukta öğrendiği bilgileri paylaşmak amacıyla kendi programını başlattı. Ancak altını çizerek söylüyor:
"Ben bir uzman değilim, sadece kendi deneyimlerimi paylaşıyorum."
🌟 İKİ YIL SONRA HALA İLHAM KAYNAĞI
Bu başarı hikayesi tam iki yıl önce yaşandı fakat Crystel Saturday hala birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor. Sosyal medyada ve kendi oluşturduğu programda insanları sağlıklı alışkanlıklar edinmeye teşvik ediyor. Crystel'in hikayesi, sağlıklı yaşamın yalnızca sıkı diyetler ve uzun saatler süren egzersizler gerektirmediğini, aynı zamanda küçük ama istikrarlı adımlarla büyük değişimlerin mümkün olduğunu kanıtlıyor.
🥗 CRYSTEL SATURDAY İLHAMLI ÖRNEK GÜNLÜK DİYET LİSTESİ
➡️ Hedef: Kalori takibi + Şeker sınırı + Kas yapıcı öğünler
🌅 Sabah (07:00 - 08:00)
Enerjik bir başlangıç için:
🥚 2 haşlanmış yumurta
🥑 1/2 avokado dilimi (sağlıklı yağlar için)
🍞 1 dilim tam tahıllı ekmek
🍅 Domates ve salatalık dilimi (taze sebzelerle lif takviyesi)
☕ Şekersiz kahve veya bitki çayı
📝 Not: Crystel şeker kullanımını sınırladığı için içeceklere ilave şeker eklemiyor.
🍎 Ara Öğün (10:30)
Kan şekeri dengesini sağlamak için:
🍏 1 adet yeşil elma
🥜 10-12 adet badem veya fındık (sağlıklı yağ + protein)
📝 İşlenmiş atıştırmalıklardan uzak durmak Crystel'in önceliklerinden biri!
🍛 Öğle (13:00)
Doyurucu ve protein ağırlıklı öğün:
🥗 Izgara tavuklu salata
🥬 Roka, ıspanak, marul gibi yeşillikler
🥒 Salatalık, cherry domates
🥑 1/4 avokado
🫒 5-6 adet zeytin
🍋 Limon suyu ve zeytinyağı sosu
🥖 Tam buğday lavaşından küçük bir dürüm (isteğe bağlı)
💡 Crystel her öğünde proteine yer veriyor. Salatalara mutlaka sağlıklı yağ da ekliyor!
🍓 Ara Öğün (16:00)
Tatlı isteğini bastırmak için sağlıklı seçim:
🍓 1 kase karışık orman meyveleri (çilek, yaban mersini, ahududu)
🥣 1 küçük kase yoğurt (şekersiz, mümkünse probiyotik)
✅ Şeker sınırı: Toplam şeker miktarını düşük tutmak için meyve porsiyonunu abartmadan!
🍽 Akşam (19:00 - 20:00)
Hafif ama besleyici bir kapanış:
🐟 Izgara somon (veya tavuk göğsü alternatifi)
🥦 Haşlanmış brokoli ve karnabahar
🍚 1 küçük porsiyon karabuğday veya kinoa
🍋 Üzerine limon ve zeytinyağı gezdirin
📝 Crystel akşamları karbonhidrat miktarını hafif tutmayı öneriyor.
Fotoğraflar: Instagram