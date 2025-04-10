İzzet Yıldızhan’dan İbrahim Tatlıses itirafı: Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor!

Birçoğu ikiyüzlü emin olun. Samimi değiller. Ben geneli konuşuyorum, hepsini söylüyorum. Bir taneyi ayırmıyorum bile. Samimi olmadıklarını kendileri de biliyor"

"İYİ BİR PSİKOLOJİDE DEĞİL" Yıldızhan, Ece Erken'in "İbrahim Tatlıses vurulduğunda aradınız mı, görüşüyor musunuz" şeklindeki sorusuna da şöyle karşılık verdi: "Hastaneye ilk gidenlerdenim. Allah ona sağlık versin, Allah yardımcısı olsun. İyi bir psikolojide bir adam değil. İyi psikolojisi yok.

Haplar kullanıyor, ilaç kullanıyor, tedavi görüyor. Onun için yaptıklarını ben, kendim olarak söylüyorum bu saatten sonra, bir şey de yapsa, olsa da ben hoş görürüm. Rahatsız adam. Normal değil"

Yıldızhan, açıklamalarının devamında ise şunları söyledi: "Bana bir adım gelene mutlaka çok ciddi yaklaşımlarım olmuştur. Ama zaten birçoğu samimi değil. İfade ettim bunu. Bunu kişi olarak algılamayın.