PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

İzzet Yıldızhan’dan İbrahim Tatlıses itirafı: Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor!

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, konuk olduğu bir magazin programında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. "Sanatçıların dostluğuna inanmıyorum, çoğu ikizyüzlü" diyerek sanat dünyasını eleştiren Yıldızhan'ın İbrahim Tatlıses itirafı ise dikkat çekti. İşte İzzet Yıldızhan'ın dikkat çeken o açıklamaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 15:56 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 15:56
İzzet Yıldızhan’dan İbrahim Tatlıses itirafı: Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor!

Üç ayrı kadından dokuz çocuğu olan şarkıcı İzzet Yıldızhan, hem kariyeri hem de ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

İzzet Yıldızhan’dan İbrahim Tatlıses itirafı: Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor!

Ünlü türkücü, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Yıldızhan, konuk olduğu bir magazin programında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

İzzet Yıldızhan’dan İbrahim Tatlıses itirafı: Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor!

Gel Konuşalım'a konuk olan Yıldızhan, "Sanatçıların dostluğuna inanmıyorum, bu piyasadan nefret ediyorum" ifadelerini kullandı.

İzzet Yıldızhan’dan İbrahim Tatlıses itirafı: Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor!

Yıldızhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben kimseden çekinmem, kimseyi de saymam, kimseyi de umursamam. Dostluğun ölçüsü vardır. Benim bir tane rahmetli arkadaşım vardı. Evine girip çıktığım, benim evime girip çıkan İbrahim Erkal. Öyle bir adamdı, Anadolu'ydu.

İzzet Yıldızhan’dan İbrahim Tatlıses itirafı: Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor!

Şimdi bakıyorsun samimi değiller. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Samimi olsunlar. Ben hep bunu söylüyorum. Sanatçıların ikiyüzlülüğüyle ilgili.

İzzet Yıldızhan’dan İbrahim Tatlıses itirafı: Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor!

Birçoğu ikiyüzlü emin olun. Samimi değiller. Ben geneli konuşuyorum, hepsini söylüyorum. Bir taneyi ayırmıyorum bile. Samimi olmadıklarını kendileri de biliyor"

İzzet Yıldızhan’dan İbrahim Tatlıses itirafı: Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor!

"İYİ BİR PSİKOLOJİDE DEĞİL"

Yıldızhan, Ece Erken'in "İbrahim Tatlıses vurulduğunda aradınız mı, görüşüyor musunuz" şeklindeki sorusuna da şöyle karşılık verdi: "Hastaneye ilk gidenlerdenim. Allah ona sağlık versin, Allah yardımcısı olsun. İyi bir psikolojide bir adam değil. İyi psikolojisi yok.

İzzet Yıldızhan’dan İbrahim Tatlıses itirafı: Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor!

Haplar kullanıyor, ilaç kullanıyor, tedavi görüyor. Onun için yaptıklarını ben, kendim olarak söylüyorum bu saatten sonra, bir şey de yapsa, olsa da ben hoş görürüm. Rahatsız adam. Normal değil"

İzzet Yıldızhan’dan İbrahim Tatlıses itirafı: Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor!

Yıldızhan, açıklamalarının devamında ise şunları söyledi: "Bana bir adım gelene mutlaka çok ciddi yaklaşımlarım olmuştur. Ama zaten birçoğu samimi değil. İfade ettim bunu. Bunu kişi olarak algılamayın.

İzzet Yıldızhan’dan İbrahim Tatlıses itirafı: Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor!

İsimlendirmek istemiyorum, isimlendirince çok başka yerlere gidecek. Birçoğunun samimi olmadığını düşünüyorum. Bu sektörün samimi olmadığını düşünüyorum. Ben genelini samimi görmüyorum"