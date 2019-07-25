Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler inanamıyor! Şaşırtan değişiklik...

Yer aldığı projelerde gösterdiği performansla ve yakışıklılığıyla adından sıkça söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ görenleri şaşkına çevirdi. Son olarak Çarpışma adlı dizide boy gösteren ve polis karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ herkesi kendisine hayran bırakıyor. Hayranları tarafından mercek altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafını gören hayranları ise yakışıklı oyuncuyu tanımak zorlandı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

25.07.2019 21:25 - Son Güncelleme: 25.07.2019 21:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





