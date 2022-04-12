Yakışıklı oyuncu diziden önce yüz kilonun üzerindeymiş! Eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Şimdilerde Gönül Dağı'nda başrol oynuyor

Sempatik oyuncu Cihat Süvarioğlu kariyerine 2013 yılında tiyatro ile adım attı. Bir yıl sonra dizilerde rol almaya başlayan Süvarioğlu, 'Diğer Yarım', 'Ölene Kadar', 'Yüzleşme', 'Yarım Kalan Aşklar', 'Hakan: Muhafız', 'Bartu Ben' adlı yapımlarda rol aldı.