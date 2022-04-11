Kemal Sunal'ın efsane filmi 'İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sıydı! 62 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Harika Avcı'nın son haline bakın
Tarihler 1978 yılını gösterdiğinde Yeşilçam bir Kemal Sunal filmi daha kazanmıştı; İyi Aile Çocuğu... İkisi de birbirlerinden farklı şartlarda yetişen tek yumurta ikizi kardeşler, birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürürler. Biri etrafında terör estiren bir gangster, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olan Kemal ve Cemal kardeşlerin yolları gelişen olaylar sonucu bir noktada kesişir ve hikaye böyle başlar. Kemal Sunal'ın yanı sıra en çok dikkat çeken isimlerinden biri de İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı. Şu an 62 yaşında olan Harika Avcı'nın son hali merak ediliyor. İşte Harika Avcı başta olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içindeki değişimleri...
Kemal Sunal'ın efsane filmi İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sıydı... Yeşilçam filmleri arasında yer alan İyi Aile Çocuğu'nun yeniden ekranlarda yayınlanmasıyla gündeme gelen Harika Avcı'nın son hali merak konusu oldu.
Türk filmlerinden şarkıcılık kariyerine kadar hep göz önünde kalmayı başarmıştı Harika Avcı... Özellikle geçirdiği estetik operasyonlardan sonra inanılmaz bir görüntüye kavuşmuş, Türkiye'nin en çekici kadınları arasında yer almıştı.
Asıl adı Nermin Ocak olan Harika Avcı, 1960 İzmir doğumlu. Hikayesi gerçekten filmlere konu olacak kadar ilginç. Ortaokulu bıraktıktan sonra bir fabrikada işçi olarak çalışıyor. Bir gün annesiyle çarşı pazar gezerken ünlü bir reklamcı kendisini görüp sekreteri olmasını istiyor. Bu noktadan sonra da hayatı değişiyor zaten... Reklamcı, İzmir'in o dönem en tanınan ajans sahibi isimlerinden Ahmet Gül. Asıl olay, bir gün şirketin telefonunu açmasıyla başlıyor. Karşıdaki kişi "Sesin ne kadar da güzel, seninle tanışmak isterim" diyor