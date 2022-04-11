Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay boşandı! İhanet görüntüsü ifşa olmuştu 6 yıllık evlilik 15 dakikada bitti Mahsun’un ilk sözleri bakın ne oldu

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN GENÇ BİR KADINLA VİDEOSU ÇIKTI

Avukat Ece Binay ile evli olan yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Görüntülerde Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadının dizine yatarak saçlarını okşattığı görülüyor. Kırmızıgül ile genç kadının ayna karşısında çekilen bir pozu da basına sızdı. 2016 yılında nikah masasına oturan çift, ihanet iddialarıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.