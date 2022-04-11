Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay boşandı! İhanet görüntüsü ifşa olmuştu 6 yıllık evlilik 15 dakikada bitti Mahsun'un ilk sözleri bakın ne oldu
Son dakika haberi Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay'dan geldi. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan görüntü 'Mahsun Kırmızıgül eşini aldattı mı?' sorusunu beraberinde getirmişti. 2016 yılında dünyaevine giren ikili boşandı! Mahsun Kırmızıgül'ün ihanet görüntüsü ifşa olmuştu... 6 yıllık evlilik 15 dakikada bitti çiftin kızları Lavinya'nın velayeti annede kaldı. Boşanma davası sonrası Mahsun Kırmızıgül'ün ilk sözleri bakın ne oldu...
İHANET GÖRÜNTÜSÜ İFŞA OLMUŞTU
Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay boşandı! 6 yıllık evlilik 15 dakikada bitti Mahsun'un ilk sözleri bakın ne oldu...
2016 yılında ABD'de nikah masasına oturan Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay'ın evliliği bitti. Kırmızıgül'ün ihanet iddialarıyla sallanan evlilik, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakikada sona erdi.
Mahkeme çiftin kızları Lavin'in velayetini anne Ece Binay'a verdi.
"EVLİLİĞİ KURTARMAYA ÇALIŞTIK AMA OLMADI"
Boşanmanın ardından açıklama yapan Mahsun Kırmızıgül, "Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Neden-sonuç ilişkisini fazla konuşmak istemiyorum. Olan oldu" ifadelerini kullandı.
MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN GENÇ BİR KADINLA VİDEOSU ÇIKTI
Avukat Ece Binay ile evli olan yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Görüntülerde Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadının dizine yatarak saçlarını okşattığı görülüyor. Kırmızıgül ile genç kadının ayna karşısında çekilen bir pozu da basına sızdı. 2016 yılında nikah masasına oturan çift, ihanet iddialarıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.
Bir dönemin iflah olmaz çapkını Mahsun Kırmızıgül, hayatını 6 yıl önce avukat Ece Binay ile birleştirmişti. Bu evlilikten bir çocuk sahibi olan türkücünün, genç bir kızla çekilmiş videosu geçtiğimiz ay sosyal medyaya düştü. Görüntülerde genç kadının, dizine yatan Kırmızıgül'ün saçlarıyla oynadığı görülüyor.