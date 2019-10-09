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Yağmur Sarnıç’tan Emre Aşık'a yeni hamle! 100 Cumhuriyet altını...

Eski futbolcu Emre Aşık ve çekişmeli boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor. Emre Aşık'ın kendisini aldattığı ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen eşi Yağmur Sarnıç'a açtığı velayet davasını kazanmasıyla yaşanan olaylar Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Yağmur Sarnıç'tan yeni hamle geldi.

09.10.2019 11:58 - Son Güncelleme: 09.10.2019 12:08
Yağmur Sarnıç’tan Emre Aşık'a yeni hamle! 100 Cumhuriyet altını...

Yağmur Sarnıç'ın ihanetine uğrayan Emre Aşık'a şok! Sarnıç, Aşık'ın mehir bedeli olarak 100 Cumhuriyet altını vermediği iddiasıyla icra takibi başlattı.

Yağmur Sarnıç’tan Emre Aşık'a yeni hamle! 100 Cumhuriyet altını...

Eski futbolcu Emre Aşık ve çekişmeli boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor.

Yağmur Sarnıç’tan Emre Aşık'a yeni hamle! 100 Cumhuriyet altını...

Birbirlerini dava yağmuruna tutan ikiliden Sarnıç, bu kez de eşinin mehir (erkeğin evlenirken eşine verdiği para veya mal) taahhüdünü yerine getirmediğini iddia etti.

Yağmur Sarnıç’tan Emre Aşık'a yeni hamle! 100 Cumhuriyet altını...

Aşık'tan dini nikahta 100 Cumhuriyet altını isteyen Sarnıç, yaklaşık 186 bin liranın ödenmesi için eşine icra takibi başlattı. Kadın, boşanırken mehir talep edebiliyor.

Yağmur Sarnıç’tan Emre Aşık'a yeni hamle! 100 Cumhuriyet altını...

NELER YAŞANMIŞTI?

Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç'tan şok sözler. Yağur Sarnıç, çocuklarının velayetini alan Emre Aşık hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç ve Emre Aşık'ın çocuklarının velayet davası sonuçlanmış ve çocuklarının babaları Emre Aşık'ta kalmalarına karar verilmişti. Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde pedagog ve polis ekipleri eşliğinde çocuklar anne Yağmur Sarnıç'tan alındı.

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