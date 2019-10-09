Yağmur Sarnıç’tan Emre Aşık'a yeni hamle! 100 Cumhuriyet altını...
Eski futbolcu Emre Aşık ve çekişmeli boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor. Emre Aşık'ın kendisini aldattığı ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen eşi Yağmur Sarnıç'a açtığı velayet davasını kazanmasıyla yaşanan olaylar Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Yağmur Sarnıç'tan yeni hamle geldi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç'tan şok sözler. Yağur Sarnıç, çocuklarının velayetini alan Emre Aşık hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç ve Emre Aşık'ın çocuklarının velayet davası sonuçlanmış ve çocuklarının babaları Emre Aşık'ta kalmalarına karar verilmişti. Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde pedagog ve polis ekipleri eşliğinde çocuklar anne Yağmur Sarnıç'tan alındı.