Meltem Miraloğlu hakkında Onur Akay'dan şok eden açıklama: Önce babam dedi sonra...

"EVLENDİĞİ ADAMA ÖNCE BABAM DEDİ SONRA KOCAM DEDİ"

Canlı yayına telefonla bağlanan Onur Akay ise gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu: O kadar ilginç olaylar var ki bugün ilk defa anlatacağım. Meltem açıklama yapmış aşk demiş ama önce evlendiği adama babam dedi sonra kocam dedi. Chicago eyaletinde bulunuyor Meltem. O eyalette evlat edinme olayları çok görülüyor. Patrick önce evlat ediniyor Meltem'i ve Meltem öyle seviniyor ki Patrick'i herkese babam diye tanıtıyor. Sürekli sarılıyormuş öpüyormuş hatta herkes uyarmış Meltem'i "Bu kadar sarılma öpme" diye. Ve Patrick ona aşık olup evlenme teklifi etmiş. Önce Meltem uyuyakalıyor nikah günü ve nikahı kaçırıyorlar. Sonra 2. kez nikah günü alıyorlar ve kimse onlara şahitlik yapmak istemiyor. Meltem o kadar olaylı gitmiş ki oraya, Patrick oğlunu arayarak bir kardeşin oldu demiş.