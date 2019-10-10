Esra Erol milyonları fena halde şaşırttı! Esra Erol meğer...
Esra Erol meğer... Ünlü isim Esra Erol milyonları fena halde şaşırttı! Esra Erol ATV ekranlarında milyonları ekrana kilitleyen programı ile oldukça fazla konuşuluyor. Yaptığı program ile insanların sesi ve umudu olmaya devam ediyor. Hayranları Esra Erol ile ilgili haberleri yakından takip ediyor. Birçok ünlü kişi hayatları, yaşadıkları evler, lüks otomobilleri, çalkantılı aşk hayatı ile gündem olurken Esra Erol memleketi ile sosyal medyanın gündemine düştü. Esra Erol aslen nereli?
ESRA EROL KİMDİR?
Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'de dünyaya geldi. 5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini bitirdi.
Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.
Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu.
İki sene üst üste Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.
2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı.