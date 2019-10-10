Esra Erol milyonları fena halde şaşırttı! Esra Erol meğer...

Esra Erol meğer... Ünlü isim Esra Erol milyonları fena halde şaşırttı! Esra Erol ATV ekranlarında milyonları ekrana kilitleyen programı ile oldukça fazla konuşuluyor. Yaptığı program ile insanların sesi ve umudu olmaya devam ediyor. Hayranları Esra Erol ile ilgili haberleri yakından takip ediyor. Birçok ünlü kişi hayatları, yaşadıkları evler, lüks otomobilleri, çalkantılı aşk hayatı ile gündem olurken Esra Erol memleketi ile sosyal medyanın gündemine düştü. Esra Erol aslen nereli?

10.10.2019 09:14 - Son Güncelleme: 29.11.2019 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





