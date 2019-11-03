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Deniz Seki hakkında herkesin merak ettiği ve öğrenince şoke olduğu gerçek! Başarılı şarkıcı meğer...

Deniz Seki'nin yaşı merak konusu oldu. İstanbul'da doğan Deniz Seki her fırsatta, babası Antalyalı olduğu için kendini Antalyalı hissettiğini belirtiyor. İlkokulu Maçka Süheyla Artem, orta ve lise eğitimimi de yatılı olarak Çamlıca kız Lisesi'nde okudu. Okulunu bitirdikten sonra, TRT İstanbul televizyonundaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu olmaya karar veren Deniz Seki'nin sunuculuk yaparken içindeki müzisyen ruhunun çıkması biraz zaman aldı. Öyle ki, 1993 Yılında Melih Kibar'la tanışması sonucu müzik hayatına başladı. Son günlerde Ahmet Kaya'nın "Nereden Bileceksiniz?" şarkısını yorumlayan Deniz Seki'nin yaşı merak konusu oldu. Besteleri ve güçlü yorumu ile herkesi kendisine hayran bırakan Deniz Seki kaç yaşında? İşte herkesin en çok merak ettiği "Deniz Seki kaç yaşında?" sorusunun cevabı...

03.11.2019 11:28 - Son Güncelleme: 03.11.2019 11:28
Deniz Seki hakkında herkesin merak ettiği ve öğrenince şoke olduğu gerçek! Başarılı şarkıcı meğer...

Deniz Seki, Ahmet Kaya'nın Nereden Bileceksiniz? şarkısını yorumlayınca kısa sürede günün en çok konuşulan ismi oldu. Başarılı sanatçı Deniz Seki'nin kaç yaşında olduğu hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Deniz Seki ve diğer ünlü isimlerin yaşları...

Deniz Seki hakkında herkesin merak ettiği ve öğrenince şoke olduğu gerçek! Başarılı şarkıcı meğer...

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Deniz Seki hakkında herkesin merak ettiği ve öğrenince şoke olduğu gerçek! Başarılı şarkıcı meğer...

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