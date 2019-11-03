İbrahim Tatlıses ile ayrıldıktan sonra Bursa'ya dönen Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

İbrahim Tatlıses ile ayrıldıktan sonra Bursa'ya dönen Ayşegül Yıldız kendi işinin patroniçesi oldu! Evlilikleri ile sıkça magazin gündeminde yer alan ünlü isimlerin başında gelen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, son evliliğini Ayşegül Yıldız ile gerçekleştirdi. 2011 yılında nikah masasına oturan İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın bu evliliklerinden bir de Elif Ada Tatlıses adında bir kızları oldu. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile birlikte olan Ayşegül Yıldız'ın evliliği çok uzun sürmedi. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 2013 yılında boşandı. Boşanmanın ardından Ayşegül Yıldız, Bursa'ya geri döndü ve Haliç Üniversitesi'nde eğitimini gördüğü işi yapmaya başladı. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ve diğer ünlü isimlerin asıl meslekleri...

03.11.2019 14:01 - Son Güncelleme: 03.11.2019 14:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





