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İbrahim Tatlıses ile ayrıldıktan sonra Bursa'ya dönen Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

İbrahim Tatlıses ile ayrıldıktan sonra Bursa'ya dönen Ayşegül Yıldız kendi işinin patroniçesi oldu! Evlilikleri ile sıkça magazin gündeminde yer alan ünlü isimlerin başında gelen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, son evliliğini Ayşegül Yıldız ile gerçekleştirdi. 2011 yılında nikah masasına oturan İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın bu evliliklerinden bir de Elif Ada Tatlıses adında bir kızları oldu. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile birlikte olan Ayşegül Yıldız'ın evliliği çok uzun sürmedi. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 2013 yılında boşandı. Boşanmanın ardından Ayşegül Yıldız, Bursa'ya geri döndü ve Haliç Üniversitesi'nde eğitimini gördüğü işi yapmaya başladı. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ve diğer ünlü isimlerin asıl meslekleri...

03.11.2019 14:01 - Son Güncelleme: 03.11.2019 14:01
İbrahim Tatlıses ile ayrıldıktan sonra Bursa'ya dönen Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız, Tatlıses ile boşandıktan sonra memleketi Bursa'ya geri döndü ve Haliç Üniversitesi'nde eğitimini gördüğü işi yapmaya başladı. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız yeni mesleği ile şaşırtıyor. İşte Ayşegül Yıldız ve diğer ünlülerin meslekleri...

İbrahim Tatlıses ile ayrıldıktan sonra Bursa'ya dönen Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki kazancını gayrimenkule yatırmaya karar verdi. Geçtiğimiz haftalarda bir dondurma firması ile reklam anlaşması yapan Aleyna Tilki bu anlaşmadan 2 milyon lira kazanmıştı. Genç popçu daha önce bir jean firması ile anlaşmasından ise 1.5 milyon lira almıştı.

İbrahim Tatlıses ile ayrıldıktan sonra Bursa'ya dönen Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

3 MİLYON TL'LİK BOĞAZ MANZARALI EV!

Aleyna Tilki, annesi Havva Özel ve kardeşi Ayça ile oturmak üzere Çengelköy'den 3 milyon TL'ye Boğaz manzaralı bir daire aldı. Evin tapusunu annesinin üzerine yaptı.

İbrahim Tatlıses ile ayrıldıktan sonra Bursa'ya dönen Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

Konser başına 70 bin TL kazanan Aleyna Tilki ''Kazancımı annem takip ediyor. Hesabıma harçlık yatırıyor. Kardeşimin harçlığını da ben belirliyorum'' dedi.

İbrahim Tatlıses ile ayrıldıktan sonra Bursa'ya dönen Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

Aleyna Tilki (19) beş gün önce verdiği bir konserde kardeşi Ayça'yı (15) sahneye çıkarmış, şarkı söyletmişti. Tarzı ve sesiyle büyük alkış alan Ayça'ya albüm teklifi geldi. Ancak Ayça, kararı ablası ve annesine bıraktı.

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