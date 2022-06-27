Yağmur Atacan sosyal medyaya bomba gibi girdi! 14 yıllık eşi Pınar Altuğ’u ifşa etti! Hayranları ikiye bölündü “Bu çamaşırlar yıkanacak”

Pınar Altuğ verdiği bir röportajda aşkın başlama hikayesini "Benim soyunma odamdan dınk diye içeri dalıp, dudaklarıma yapıştı. Salaklaştım 'Merhaba' diye gelip, çatanak diye öpünce. Hala da öpüyor işte... 13,5 yıl oldu." sözleriyle anlatmıştı.