Bebek göründü! 7 aylık hamile olan Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz! Barış Arduç’un biricik eşinin son haline bakın! Beğeni yağdı
Gupse Özay, senaryosunu kendi yazdığı Deliha filminde Barış Arduç ile başrolü üstlenmişti. Gupse Özay'ın Zeliha, Barış Arduç'un ise Cemil karakterini canlandırdığı filmde ikilinin ilişkisinin temeli atıldı. Filmin çekimleri sırasında tanışan ünlü çiftin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, 6 yıl süren büyük aşklarını 2020 yılında evlilikle taçlandırdı. Geçen günlerde ise oyuncu çiften müjdeli haber geldi. Ünlü çiftin bebek beklediği öğrenildi. İlk bebeğine hamile olan Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu da ortaya çıktı. Güzel oyuncunun son halini görenler "Hamilelik çok yakışmış" yorumunda bulundu. İşte 7 aylık hamile olan Gupse Özay'ın son hali...
27.06.2022 00:46 - Son Güncelleme: 27.06.2022 00:56
2014 yılında yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği Deliha filminin başrolünü paylaşan Gupse Özay ile Barış Arduç, çekimler sırasında tanışıp arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştürdü.
Ancak birbirinden hiç kopmayan çiftten Barış Arduç, verdiği bir röportajda başrolünü Elçin Sangu ile üstlendiği Kiralık Aşk dizisini işaret ederek "Gerçek hayatta dizidekinden daha güzel bir aşk yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Gupse Özay'a duyduğu büyük aşkını dosta düşmana duyuran Arduç, 2020 yılında ise biricik sevgilisiyle dünyaevine girdi.