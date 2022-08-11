Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'u bikinili paylaştı 'direnemiyorum' dedi! Instagram'a çok hızlı giriş yapan yapan Yağmur Pınar'a...
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ancak bu kez paylaşım Pınar Altuğ'dan değil, kısa bir süre önce Instagram'a giriş yapan eşi Yağmur Atacan'dan geldi. işte haberin detayları...
11.08.2022 12:04 - Son Güncelleme: 11.08.2022 12:04
Genç kızları kıskandıran fiziği ile Pınar Altuğ spor paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekerken eşi Yağmur Atacan'ın spor sonrası hallerini ifşa etmesi takipçilerini güldürmüştü kısa bir süre önce.