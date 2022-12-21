Voleybolcu Zehra Güneş sevgilisi Eren Dişli'yi tek hamlede silip attı! Zehra Eren'e smacı bastı! O hamle sonrası kafalar karışık
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Milli voleybolcu Zehra Güneş. 23 yaşında başarılı voleybolcu hem Milli takım hem de Vakıfbank'taki performansıyla yıldızını parlattı. Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi olan Zehra Güneş Instagram hesabından sevgilisi Eren Dişli'yle paylaştığı aşk pozlarıyla gündeme geliyordu sık sık. Ancak ne olduysa oldu ve Zehra Güneş sevgilisiyle olan tüm fotoğrafları kaldırdı. Peki Zehra Güneş ve sevgilisi Eren Dişli ayrıldı mı? İşte haberin detayları...
21.12.2022 17:06 - Son Güncelleme: 21.12.2022 17:06
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Zehra Güneş, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor.
Poplüler voleybolcu Zehra Güneş, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül törenine derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile adından bahsettirmişti. Yıldız voleybolcu, Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü almıştı.