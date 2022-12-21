Müge Anlı kaza yaptığını söylemişti... O hali ortaya çıktı sosyal medyada yorum yağdı: "Her halinle çok güzelsin"
Müge Anlı kaza yaptığını söylemişti... O hali ortaya çıktı sosyal medyada yorum yağdı... 19 Aralık Pazartesi günü doğum gününü kutlayan Müge Anlı aynı gün çok büyük bir kaza atlattığını ATV canlı yayınında açıklamıştı. Sevenlerinin duasını alan iyilik meleği Müge Anlı'nın kaza açıklaması herkesi korkutmuştu. Doğum günüyle aynı gün programının 3000. bölümünü kutlayan Müge Anlı'ya sürprizler daha stüdyoya girişte başlamıştı. En doğal hali ile güzelliğini konuşturan Müge Anlı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, "Her halinle çok güzelsin" yorumları havada uçuştu.
"HER HALİNLE ÇOK GÜZELSİN"
Müge Anlı kaza yaptığını söylemişti... O hali ortaya çıktı sosyal medyada yorum yağdı.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
19 Aralık Pazartesi günü ATV canlı yayınında Müge Anlı'nın doğum günü ve Tatlı Sert programının 3000. bölümü bir arada kutlandı. Doğum gününde ailesinin yüreğini ağzına getiren Müge Anlı gerçeği canlı yayında sevenleriyle paylaştı.
Kanser hasta Tuğba Aslanhan'ın tedavi parasını kayınbiraderi Ezel Bayrak heba etmişti. Müge Anlı'nın izleyicileri Tuğba'nın tedavisi için tomar tomar para gönderdi.
Doğum gününde çok büyük bir kaza atlattığını söyleyen Müge Anlı, "Sonu çok kötü olacak bir kaza atlattım. Evdekiler bile dediler ki Tuğba o kadar mutlu oldu ki onun duaları seni korudu" dedi.
Haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine giren Müge Anlı eşinden gelen çiçekleri ve notu da, "Yeni gelinim ya, kocam göndermiş... 'Benden bahsetme' dedi ama senden bahsetmesem olmaz" diyen Müge Anlı yine herkesi kahkahaya boğdu. Ardından "Biliyorsunuz evlendim, artık kocam var. Eşim bana çiçek göndermiş. 'Sen yaşadığım ömür, en güzel günlerimsin. Nice yaşlarını birlikte geçirmemiz dileğimle, doğum günün kutlu olsun sevgilim' demiş. Eşime de teşekkür ediyorum." sözleriyle sevenleriyle paylaştı.