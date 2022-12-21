Müge Anlı kaza yaptığını söylemişti... O hali ortaya çıktı sosyal medyada yorum yağdı: "Her halinle çok güzelsin"

Haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine giren Müge Anlı eşinden gelen çiçekleri ve notu da, "Yeni gelinim ya, kocam göndermiş... 'Benden bahsetme' dedi ama senden bahsetmesem olmaz" diyen Müge Anlı yine herkesi kahkahaya boğdu. Ardından "Biliyorsunuz evlendim, artık kocam var. Eşim bana çiçek göndermiş. 'Sen yaşadığım ömür, en güzel günlerimsin. Nice yaşlarını birlikte geçirmemiz dileğimle, doğum günün kutlu olsun sevgilim' demiş. Eşime de teşekkür ediyorum." sözleriyle sevenleriyle paylaştı.