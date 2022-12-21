Selin Yeninci sütyensiz pozuyla sosyal medyanın gündeminde! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren Selin’e yorum yağdı...
Ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, siyah ceketiyle verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ceketinin içinde hiçbir şey giymeden poz veren Yeninci'nin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Selin Yeninci'nin o paylaşımı...
21.12.2022 18:38 - Son Güncelleme: 21.12.2022 18:38
Sosyal medyayı aktif kullanan Selin Yeninci, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.