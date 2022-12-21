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Haberler Magazin Selin Yeninci sütyensiz pozuyla sosyal medyanın gündeminde! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren Selin’e yorum yağdı...

Selin Yeninci sütyensiz pozuyla sosyal medyanın gündeminde! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren Selin’e yorum yağdı...

Ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, siyah ceketiyle verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ceketinin içinde hiçbir şey giymeden poz veren Yeninci'nin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Selin Yeninci'nin o paylaşımı...

takvim.com.tr
21.12.2022 18:38 - Son Güncelleme: 21.12.2022 18:38
Selin Yeninci sütyensiz pozuyla sosyal medyanın gündeminde! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren Selin’e yorum yağdı...

Sosyal medyayı aktif kullanan Selin Yeninci, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selin Yeninci sütyensiz pozuyla sosyal medyanın gündeminde! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren Selin’e yorum yağdı...

O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü oyuncu, siyah ceketiyle verdiği pozları art arda yayınladı.

Selin Yeninci sütyensiz pozuyla sosyal medyanın gündeminde! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren Selin’e yorum yağdı...

Ceketinin içinde hiçbir şey giymeden poz veren Yeninci'nin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Selin Yeninci sütyensiz pozuyla sosyal medyanın gündeminde! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren Selin’e yorum yağdı...

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı fotoğrafları beğenirken bir kısmı oyuncunun paylaşımını fazla iddialı bularak eleştirdi.

Selin Yeninci sütyensiz pozuyla sosyal medyanın gündeminde! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren Selin’e yorum yağdı...

Oyuncunun pozları, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

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