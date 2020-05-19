RAMAZAN İMSAKİYE
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Vatan Şaşmaz ile Sabah Şekerleri'ni sunan Melike Öcalan balkondan poz verdi! Son halini görenler şaşırdı

Otel odasında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz ile bir dönem Sabah Şekerleri programını sunan Melike Öcalan yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Sabah kuşağının şekerlerinden Melike Öcalan, şu an 40 yaşında. Başarılı sunucu, karantina günlerinde sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı. Vatan Şaşmaz denince akla gelen isimlerden olan Melike Öcalan, balkon keyfini takipçilerinin beğenisine sundu. Öcalan'ın son halini görenler epey şaşırdı.

19.05.2020 18:17 - Son Güncelleme: 19.05.2020 18:30
Vatan Şaşmaz ile Sabah Şelerleri'ni sunan Melike Öcalan balkondan poz verdi! Son halini görenler şaşırdı

Bir dönemin ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programlarından Sabah Şekerleri'nin unutulmaz sunucularından Vatan Şaşmaz ile Melike Öcalan, yeniden gündeme geldi. Vatan Şaşmaz 27 Ağustos 2017 tarihinde otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürüldü.

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Vatan Şaşmaz ile Sabah Şelerleri'ni sunan Melike Öcalan balkondan poz verdi! Son halini görenler şaşırdı

Melike Öcalan ise sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. 40 yaşındaki Melike Öcalan'ın son halini görenler epey şaşırdı. Ünlülerin değişimlerini görmeye hazır mısınız?

Vatan Şaşmaz ile Sabah Şelerleri'ni sunan Melike Öcalan balkondan poz verdi! Son halini görenler şaşırdı

BÜLENT ERSOY

Vatan Şaşmaz ile Sabah Şelerleri'ni sunan Melike Öcalan balkondan poz verdi! Son halini görenler şaşırdı
Vatan Şaşmaz ile Sabah Şelerleri'ni sunan Melike Öcalan balkondan poz verdi! Son halini görenler şaşırdı

EBRU GÜNDEŞ

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