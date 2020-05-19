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Vatan Şaşmaz ile Sabah Şekerleri'ni sunan Melike Öcalan balkondan poz verdi! Son halini görenler şaşırdı

Otel odasında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz ile bir dönem Sabah Şekerleri programını sunan Melike Öcalan yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Sabah kuşağının şekerlerinden Melike Öcalan, şu an 40 yaşında. Başarılı sunucu, karantina günlerinde sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı. Vatan Şaşmaz denince akla gelen isimlerden olan Melike Öcalan, balkon keyfini takipçilerinin beğenisine sundu. Öcalan'ın son halini görenler epey şaşırdı.

19.05.2020 18:17 - Son Güncelleme: 19.05.2020 18:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





