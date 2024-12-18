Vasiyetinden sonra Ankaralı Turgut’un bir isteği daha ortaya çıktı! Sadece kızına söylediği o isteği...

61 yaşında Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş, uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.
15 Aralık Pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ankaralı Turgut, sanat camiasını yasa boğdu.
Vefatının ardından Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıkmıştı. Turgut geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir."
VASİYETİNDEN SONRA SON İSTEĞİ ORTAYA ÇIKTI
Aynı zamanda ölümünden önce evlatlarına isyan ettiği videosuyla dikkat çeken Ankaralı Turgut'un vasiyetinden sonra bir isteği daha ortaya çıktı.
Ankaralı Turgut'un bu isteğini sadece görüştüğü kızı Eylem Boran'a söylediği ortaya çıktı.
"EVLATLARIMI MEZARA SOKMAYIN!"
Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran'a, "Evlatlarım tabutumun üzerinden tutmasın, evlatlarımı mezara sokmayın, hakkımı haram ederim" dediği ifade edildi.
Ankaralı Turgut
Ankaralı Turgut
Ankaralı Turgut
Ankaralı Turgut