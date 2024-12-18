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Vasiyetinden sonra Ankaralı Turgut'un bir isteği daha ortaya çıktı! Sadece kızına söylediği o isteği...

Akciğer kanseri nedeniyle yaklaşık bir ay önce entübe edilen Ankaralı Turgut, 15 Aralık Pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ankaralı Turgut'un vasiyetinin ardından sadece kızı Eylem Boran'a söylediği isteği ortaya çıktı. İşte Ankaralı Turgut'ın kızına söylediği o isteği...

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 18:07 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 18:09
Vasiyetinden sonra Ankaralı Turgut’un bir isteği daha ortaya çıktı! Sadece kızına söylediği o isteği...

61 yaşında Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş, uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

Vasiyetinden sonra Ankaralı Turgut’un bir isteği daha ortaya çıktı! Sadece kızına söylediği o isteği...

15 Aralık Pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ankaralı Turgut, sanat camiasını yasa boğdu.

Vasiyetinden sonra Ankaralı Turgut’un bir isteği daha ortaya çıktı! Sadece kızına söylediği o isteği...

Vefatının ardından Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıkmıştı. Turgut geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir."

Vasiyetinden sonra Ankaralı Turgut’un bir isteği daha ortaya çıktı! Sadece kızına söylediği o isteği...

VASİYETİNDEN SONRA SON İSTEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Aynı zamanda ölümünden önce evlatlarına isyan ettiği videosuyla dikkat çeken Ankaralı Turgut'un vasiyetinden sonra bir isteği daha ortaya çıktı.

61 yaşında vefat eden Ankaralı Turgutun yürek burkan o sözleri! VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI! Malım mülküm kalmadı...
61 yaşında vefat eden Ankaralı Turgut'un yürek burkan o sözleri! VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI! "Malım mülküm kalmadı..."

Vasiyetinden sonra Ankaralı Turgut’un bir isteği daha ortaya çıktı! Sadece kızına söylediği o isteği...

Ankaralı Turgut'un bu isteğini sadece görüştüğü kızı Eylem Boran'a söylediği ortaya çıktı.

Vasiyetinden sonra Ankaralı Turgut’un bir isteği daha ortaya çıktı! Sadece kızına söylediği o isteği...

"EVLATLARIMI MEZARA SOKMAYIN!"
Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran'a, "Evlatlarım tabutumun üzerinden tutmasın, evlatlarımı mezara sokmayın, hakkımı haram ederim" dediği ifade edildi.

Vasiyetinden sonra Ankaralı Turgut’un bir isteği daha ortaya çıktı! Sadece kızına söylediği o isteği...

Ankaralı Turgut

Vasiyetinden sonra Ankaralı Turgut’un bir isteği daha ortaya çıktı! Sadece kızına söylediği o isteği...

Ankaralı Turgut

Vasiyetinden sonra Ankaralı Turgut’un bir isteği daha ortaya çıktı! Sadece kızına söylediği o isteği...

Ankaralı Turgut

Vasiyetinden sonra Ankaralı Turgut’un bir isteği daha ortaya çıktı! Sadece kızına söylediği o isteği...

Ankaralı Turgut