Vasiyetinden sonra Ankaralı Turgut’un bir isteği daha ortaya çıktı! Sadece kızına söylediği o isteği...

Vefatının ardından Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıkmıştı. Turgut geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir."