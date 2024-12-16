VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI! 61 yaşında vefat eden Ankaralı Turgut'un yürek burkan o sözleri! "Malım mülküm kalmadı..."

Türk halk müziğinin sevilen ismi Ankaralı Turgut, kanser tedavisi gördüğü hastanede dün (15 Aralık Pazar) hayatını kaybetti. 61 yaşındaki ünlü türkücünün ölümünün ardından yürek burkan bir vasiyeti ortaya çıktı. Akciğer kanseri nedeniyle yaklaşık bir ay önce entübe edilen Turgut son günlerinde hastaneye kaldırılmıştı.
"Sadece Bu Sazım Var"
Turgut'un vasiyeti onun müziğe ve hayatına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü türkücü bir süredir geçim sıkıntısı çektiği için çocuklarıyla arasındaki ilişkilerde de zorlu bir dönem geçirmişti.
Geçtiğimiz aylarda ATV'ye röportaj veren Ankaralı Turgut, "Dünya malında gözüm yok. Sağlığım olsun bana yeterli. O ilacı almak için bir ara sıkıştık. Tanesi 65-67 bin lira gibi bir rakam. Çok para kazanan sanatçı değilim ben. Sanat camiasında kimse arayıp bir geçmiş olsun demedi. Her şeyin başı sağlık." demişti.
2. sayfada yer alan habere göre Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı. Turgut geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir."
Ailesiyle Olan İlişkileri
Ankaralı Turgut'un vasiyeti sadece müziği değil aynı zamanda ailesiyle olan ilişkilerini de gözler önüne serdi. Uzun yıllardır birlikte yaşadığı çocuklarıyla arasında ciddi sorunlar yaşadığı biliniyordu.
Turgut, geçtiğimiz aylarda yardım toplamak için başvurduğu süreçte çocuklarının, kendisi için toplanan paraları almak istemesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.
Özellikle, diğer çocuklarını ve onların davranışlarını eleştirerek, "27 yıldır benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmışlar mı? Baba parasıyla damat besliyoruz!" şeklinde sert açıklamalarda bulunmuştu.
Vefatının Ardından İlk Açıklama
Turgut'un kızı Eylem Boran, babasının ölüm haberini duyururken, "Babam Ankaralı Turgut'u kaybettik. Cenazesi 16 Aralık Pazartesi öğle namazında Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedilecektir" dedi.
Ailesi cenaze işlemlerinin ardından onu son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi.
ANKARALI TURGUT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Akciğer kanseri nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Karataş için Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza, Karataş'ın ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bazı Ankaralı sanatçılar ve sevenleri katıldı.
Kızları, Karataş'ın tabutuna sarılarak gözyaşları döktü.
Turgut Karataş'ın cenazesi, namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye katılan şarkıcı Hüseyin Kağıt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Üstatlarımla biz buradayız. Ustalarımız, üstatlarımız bir bir vefat ediyor. Allah kalanlarımıza ömür versin. Acılı ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.
Çubuklu Yaşar olarak bilinen Ankaralı şarkıcı ise "Turgut hocamız bizim öncülerimizden, eskilerden. Çok üzüntülüyüz. Sanatçı dostlarımızla hep beraber geldik. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.
Ankara oyun havalarının geniş kitlelere yayılmasında öncü isimlerden olan Turgut Karataş, televizyon dizileri ve programlarında da yer almıştı.