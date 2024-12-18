Ceyda Düvenci’nin köye yaptırdığı taş evi her detayıyla hayran bıraktı! İşte yeni hayatı...

Geçen sene Temmuz ayında Bülent Şakrak ile olan evliliğini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci, ayrılık sonrası hem verdiği kilolar hem de yeni aşkı Güçlü Mete ile sık sık gündem oldu.
1.5 ayda 6 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönen Düvenci, yeni sevgilisi Cüneyt Mete ile sürdürdüğü mutlu birliktelikle de magazin manşetlerini süsledi.
Ünlü oyuncu, şimdi ise köye yaptırdığı taş eviyle adından söz ettirdi. Düvenci, Çanakkale'ye bağlı Ahmetçe Köyü'ndeki taş eviyle gündem oldu.
Ünlü isim bir sene önce yaptırdığı evi yeni dekore ettirdi. Düvenci, "Bu evle ilgili başlangıçtan bugüne, o kadar çok hayallerim değişti, yaşayacağım şekil, biçim değişti ki... Kitlenmiştim. 5 aydır netleşmişti hayalim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ceyda Düvenci'nin zevkle döşediği yeni taş evi görenleri hayran bıraktı.