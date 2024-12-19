Aşkı Sabancılarda bulmuştu! Kerem Bürsin’den çocuk ve evlilik itirafı! Gözler Melisa Tapan’da...

37 yaşındaki oyuncu Kerem Bürsin kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sık sık söz ettirdi. Yağmur Tanrısevsin, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel gibi popüler isimlerde aşk yaşayan Kerem Bursin son olarak gönlünü Melisa Tapan'a kaptırdı.

"MUTLUYUZ"

Aşkı Sabancılarda bulan Bursin, gözlerden uzak yaşadığı ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre; Bursin, "Güzel gidiyor, normal bir ilişki. Mutluyuz, ben mutluyum. Daha fazla ne diyebilirim onu da bilmiyorum" dedi.

Kerem Bürsin evlilik ve çocuk açıklamasında da bulundu. Ünlü oyuncu, "İster istemez insan düşünüyor tabii. Bazen şey de düşünüyorum acaba çok mu yaşlıyım. Şanslıysam herhalde olur" şeklinde konuştu.

"TÜRKÇEM HEP ENGELDİ"

Bürsin, Amerika'dan Türkiye'ye döndüğünde yaşadığı sorunlardan bahsederek şu ifadeleri kullandı: "Türkçem çok kötüydü. Hep engelim Türkçemdi. Şansıma o dönem Mine Güler ile karşılaştım.