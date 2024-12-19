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Aşkı Sabancılarda bulmuştu! Kerem Bürsin’den çocuk ve evlilik itirafı! Gözler Melisa Tapan’da...

Yağmur Tanrısevsin, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel gibi popüler isimlerde aşk yaşayan Kerem Bursin son olarak gönlünü Melisa Tapan'a kaptırdı. Aşkı Sabancılarda bulan Bursin, gözlerden uzak yaşadığı ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun çocuk ve evlilik itirafının ardından gözler sevgilisi Tapan'a çevrildi.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 13:12 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 13:12
Aşkı Sabancılarda bulmuştu! Kerem Bürsin’den çocuk ve evlilik itirafı! Gözler Melisa Tapan’da...

37 yaşındaki oyuncu Kerem Bürsin kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sık sık söz ettirdi. Yağmur Tanrısevsin, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel gibi popüler isimlerde aşk yaşayan Kerem Bursin son olarak gönlünü Melisa Tapan'a kaptırdı.

Aşkı Sabancılarda bulmuştu! Kerem Bürsin’den çocuk ve evlilik itirafı! Gözler Melisa Tapan’da...

"MUTLUYUZ"
Aşkı Sabancılarda bulan Bursin, gözlerden uzak yaşadığı ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre; Bursin, "Güzel gidiyor, normal bir ilişki. Mutluyuz, ben mutluyum. Daha fazla ne diyebilirim onu da bilmiyorum" dedi.

Aşkı Sabancılarda bulmuştu! Kerem Bürsin’den çocuk ve evlilik itirafı! Gözler Melisa Tapan’da...

Kerem Bürsin evlilik ve çocuk açıklamasında da bulundu. Ünlü oyuncu, "İster istemez insan düşünüyor tabii. Bazen şey de düşünüyorum acaba çok mu yaşlıyım. Şanslıysam herhalde olur" şeklinde konuştu.

Aşkı Sabancılarda bulmuştu! Kerem Bürsin’den çocuk ve evlilik itirafı! Gözler Melisa Tapan’da...

"TÜRKÇEM HEP ENGELDİ"
Bürsin, Amerika'dan Türkiye'ye döndüğünde yaşadığı sorunlardan bahsederek şu ifadeleri kullandı: "Türkçem çok kötüydü. Hep engelim Türkçemdi. Şansıma o dönem Mine Güler ile karşılaştım.

Aşkı Sabancılarda bulmuştu! Kerem Bürsin’den çocuk ve evlilik itirafı! Gözler Melisa Tapan’da...

Mine Güler ofisini açtı bana Devrim Yakut ile tanıştırdı. Devrim Yakut her pazar günü geldi diksiyon dersi yaptık. Öyle şanslarım olmasaydı herhalde burada olmazdım. Hayal bile edemezdim Türkçe film yazacağımı"

Aşkı Sabancılarda bulmuştu! Kerem Bürsin’den çocuk ve evlilik itirafı! Gözler Melisa Tapan’da...

"BEN SEVERİM REDDEDİLMEYİ"
Muhteşem Yüzyıl seçmelerine giren ancak kabul edilmeyen Bürsin, "Baya çalışman lazım. Hayır demek bitti demek değil. Öyle olsaydı bir sürü efsanevi sporcu, oyuncu olmazdı. Ben severim reddedilmeyi" dedi.