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Haberler Magazin Uzun yıllar aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor! ATV'nin Kırgın Çiçekler dizisinde adından söz ettirmişti! İşte ünlü oyuncunun yeni projesi...

Uzun yıllar aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor! ATV'nin Kırgın Çiçekler dizisinde adından söz ettirmişti! İşte ünlü oyuncunun yeni projesi...

Konusu ve oyuncu kadrosu ile büyük ilgi gören Kırgın Çiçekler dizisi 2015-2018 yılları arasında ATV'de yayınlandı. Kemik kadrodan ünlü isim başarılı performansıyla hafızalara kazınmıştı ve bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Kırgın Çiçekler'in güzel oyuncusu uzun yıllar aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor ve tekrar adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Özel hayatıyla da magazın gündemine sık sık konu olan ünlü oyuncu ve yeni rotası hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

21.05.2022 21:34 - Son Güncelleme: 21.05.2022 21:34
Uzun yıllar aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor! ATV’nin Kırgın Çiçekler dizisinde adından söz ettirmişti! İşte ünlü oyuncunun yeni projesi...

ATV'nin unutulmaz dizisi Kırgın Çiçekler'de başrolde yer alan oyuncular tek tek rotalarını çizerken uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat süren güzel ve başarılı oyuncunun yeni dizisi belli oldu. Kırgın Çiçekler dizisindeki başarılı performansı ile adından söz ettirmişti ve yine iddialı bir şekilde geliyor. Ünlü oyuncunun yeni rolüne dair detaylar belli olmaya başladı ve Kırgın Çiçekler dizisindeki başarısını sürdürmesi bekleniyor. İşte hayranlarını çok sevindirecek haberin ayrıntıları!

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Uzun yıllar aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor! ATV’nin Kırgın Çiçekler dizisinde adından söz ettirmişti! İşte ünlü oyuncunun yeni projesi...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçmişte Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan genç yıldızlar arasında yer alan Gökçe Akyıldız geçen yıl sürpriz yapıp El Kızı dizisinde seyirciyle buluşmuştu. Başarılı oyuncu bir süredir yeni görüşmeler yapıyordu.

Uzun yıllar aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor! ATV’nin Kırgın Çiçekler dizisinde adından söz ettirmişti! İşte ünlü oyuncunun yeni projesi...

Yeni dizisi merak konusu olan Akyıldız, Sev Yapım'ın "Civan Mert" dizisiyle el sıkıştı.

Uzun yıllar aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor! ATV’nin Kırgın Çiçekler dizisinde adından söz ettirmişti! İşte ünlü oyuncunun yeni projesi...

TRT'de yayınlanacak projenin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturacak.

Uzun yıllar aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor! ATV’nin Kırgın Çiçekler dizisinde adından söz ettirmişti! İşte ünlü oyuncunun yeni projesi...

Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı dizide Akyıldız, Sevda Erginci'nin başrol oynadığı projenin ikinci ana kadın karakteri oldu.

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