Uzun yıllar aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor! ATV'nin Kırgın Çiçekler dizisinde adından söz ettirmişti! İşte ünlü oyuncunun yeni projesi...
Konusu ve oyuncu kadrosu ile büyük ilgi gören Kırgın Çiçekler dizisi 2015-2018 yılları arasında ATV'de yayınlandı. Kemik kadrodan ünlü isim başarılı performansıyla hafızalara kazınmıştı ve bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Kırgın Çiçekler'in güzel oyuncusu uzun yıllar aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor ve tekrar adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Özel hayatıyla da magazın gündemine sık sık konu olan ünlü oyuncu ve yeni rotası hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.
21.05.2022 21:34 - Son Güncelleme: 21.05.2022 21:34
ATV'nin unutulmaz dizisi Kırgın Çiçekler'de başrolde yer alan oyuncular tek tek rotalarını çizerken uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat süren güzel ve başarılı oyuncunun yeni dizisi belli oldu. Kırgın Çiçekler dizisindeki başarılı performansı ile adından söz ettirmişti ve yine iddialı bir şekilde geliyor. Ünlü oyuncunun yeni rolüne dair detaylar belli olmaya başladı ve Kırgın Çiçekler dizisindeki başarısını sürdürmesi bekleniyor. İşte hayranlarını çok sevindirecek haberin ayrıntıları!