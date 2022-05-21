Uzun yıllar aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor! ATV’nin Kırgın Çiçekler dizisinde adından söz ettirmişti! İşte ünlü oyuncunun yeni projesi...

ATV'nin unutulmaz dizisi Kırgın Çiçekler'de başrolde yer alan oyuncular tek tek rotalarını çizerken uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat süren güzel ve başarılı oyuncunun yeni dizisi belli oldu. Kırgın Çiçekler dizisindeki başarılı performansı ile adından söz ettirmişti ve yine iddialı bir şekilde geliyor. Ünlü oyuncunun yeni rolüne dair detaylar belli olmaya başladı ve Kırgın Çiçekler dizisindeki başarısını sürdürmesi bekleniyor. İşte hayranlarını çok sevindirecek haberin ayrıntıları!