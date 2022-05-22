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Demet Evgar ikinci kez evlendi! Ortalığı salladı! 7 aylık hamile Evgar'ın 2. düğün fotoğrafları...

Geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturan Demet Evgar - Levent Babataş çifti Emirgan'daki evlerinde düğün yaptı. İkinci kez evlenen çiftin düğününe yakın arkadaşları ve aile üyeleri katıldı. 7 aylık hamile olan Demet Evgar, doğacak kızları Mavi için heyecanlı olduğunu belirtti.

22.05.2022 09:16 - Son Güncelleme: 22.05.2022 09:16
Demet Evgar ikinci kez evlendi! Ortalığı salladı! 7 aylık hamile Evgar’ın 2. düğün fotoğrafları...

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti dün Emirgan'daki evlerinde düğün yaptı. Çift, geçtiğimiz mart ayında nikâh masasına oturmuştu. İkilinin aileleri ve yakın arkadaşları bu özel günde yalnız bırakmadı. Evgar, çok heyecanlı olduğunu söyledi: "2'nci kez evleniyoruz. Yakın dostlarımız ve ailelerimiz de bizi mutlu günümüzde yalnız bırakmadı. Şimdi de arkadaşlarımız ile eğleneceğiz."

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Demet Evgar ikinci kez evlendi! Ortalığı salladı! 7 aylık hamile Evgar’ın 2. düğün fotoğrafları...

7 aylık hamile olan Evgar, doğacak kızları Mavi için yaptıkları ritüelin çok konuşulması hakkında şu açıklamayı yaptı:

Demet Evgar ikinci kez evlendi! Ortalığı salladı! 7 aylık hamile Evgar’ın 2. düğün fotoğrafları...

"Zaten vardı böyle bir gelenek. Çok güzel ve büyülü oldu. Herkese dokunan bir kadın çemberiydi, tavsiye ediyorum. Hamilelik döneminde de sadece turşu aşerdim."

Demet Evgar ikinci kez evlendi! Ortalığı salladı! 7 aylık hamile Evgar’ın 2. düğün fotoğrafları...

KARNI BURNUNDA POZ VERMİŞTİ
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Evgar, son olarak karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı.

Demet Evgar ikinci kez evlendi! Ortalığı salladı! 7 aylık hamile Evgar’ın 2. düğün fotoğrafları...

Ayna karşısında çektiği fotoğrafı yayınlayan güzel oyuncunun karnının iyice belirginleşmesi dikkat çekti.

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