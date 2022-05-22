Demet Evgar ikinci kez evlendi! Ortalığı salladı! 7 aylık hamile Evgar'ın 2. düğün fotoğrafları...
Geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturan Demet Evgar - Levent Babataş çifti Emirgan'daki evlerinde düğün yaptı. İkinci kez evlenen çiftin düğününe yakın arkadaşları ve aile üyeleri katıldı. 7 aylık hamile olan Demet Evgar, doğacak kızları Mavi için heyecanlı olduğunu belirtti.
22.05.2022 09:16 - Son Güncelleme: 22.05.2022 09:16
Demet Evgar ve Levent Babataş çifti dün Emirgan'daki evlerinde düğün yaptı. Çift, geçtiğimiz mart ayında nikâh masasına oturmuştu. İkilinin aileleri ve yakın arkadaşları bu özel günde yalnız bırakmadı. Evgar, çok heyecanlı olduğunu söyledi: "2'nci kez evleniyoruz. Yakın dostlarımız ve ailelerimiz de bizi mutlu günümüzde yalnız bırakmadı. Şimdi de arkadaşlarımız ile eğleneceğiz."
KARNI BURNUNDA POZ VERMİŞTİ
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Evgar, son olarak karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı.