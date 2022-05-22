Demet Evgar ikinci kez evlendi! Ortalığı salladı! 7 aylık hamile Evgar’ın 2. düğün fotoğrafları...

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti dün Emirgan'daki evlerinde düğün yaptı. Çift, geçtiğimiz mart ayında nikâh masasına oturmuştu. İkilinin aileleri ve yakın arkadaşları bu özel günde yalnız bırakmadı. Evgar, çok heyecanlı olduğunu söyledi: "2'nci kez evleniyoruz. Yakın dostlarımız ve ailelerimiz de bizi mutlu günümüzde yalnız bırakmadı. Şimdi de arkadaşlarımız ile eğleneceğiz."