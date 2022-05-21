Survivor Nisa'nın sicili çok kabarık! Bayıldığı görülen ve sağlık durumu merak edilen Nisa Bölükbaşı şoke etti! Meğer...
Survivor'da Nisa Bölükbaşı'nın baygınlık geçirdiği görüntüler kısa sürede geniş yankı buldu. Survivor 2020'nin olaylı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'nın, eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve yeni sevgilisi Ogeday Girişken'le Survivor 2022 All-Star'da birlikte yarışması çok konuşulmuştu. Söylemleriyle de dikkat çeken Nisa Bölükbaşı'nın baygınlık geçirmesi izleyiciyi üzerken, hakkında araştırma yapan Barış Murat Yağcı'yla olan geçmişindeki detaylara epey şaşırdı.
Survivor 2020'de Gönüllüler takımında mücadele eden Nisa Bölükbaşı kuşkusuz yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Yarışmada gösterdiği başarılı performansların yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmişti.
Yarışamın ardından birbirlerini kardeş olarak gördüklerini her fırsatta dile getiren Nisa ve Barış Murat Yağcı'nın sevgili olması herkesi şaşırtmıştı.
Mayıs ayında da ilişkilerini noktaladıklarını duyurduktan sonra Nisa, eski Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'le anılmıştı.
Survivor'da şampiyonluk yarışı devam ederken korku dolu anlar yaşandı. Adım adım büyük finale yaklaşan yarışmada Nisa herkesi korkuttu. Nisa'nın arabadayken kendisinden geçtiği görülürken Ogeday ve Evrim'in yaşadığı korku da ekranlara yansıdı.
Gönüllüler takımının iddialı yarışmacılarından olan Nisa Bölükbaşı'nın takımları oyun alanına götüren arabada baygınlık geçirdiği görüldü.