Uzak Şehir’in Cihan’ından 4 ay sonra gelen itiraf! Meğer boy farkı yüzünden...

Dizinin başrollerini paylaşan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumu izleyicinin dikkatini çeken en önemli unsurlardan biri haline geldi. Ancak Ozan Akbaba'nın bu dizide başrol oynamasının tamamen bir tesadüf eseri olduğu ortaya çıktı.
Oyuncunun Uzak Şehir'den önce başka bir dizi için görüşmeler yaptığı ve bu görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.
Boy Farkı Nedeniyle Reddedildi Uzak Şehir'e Geçti
İddialara göre Ozan Akbaba geçtiğimiz hafta final yapan Annem Ankara dizisi için Hasan karakteriyle görüşmelere katıldı.
Ancak kadın başrol oyuncusu Bergüzar Korel ile boy farkının fazla olması nedeniyle anlaşma sağlanamadı.
Bu durumun ardından Akbaba, Uzak Şehir'den gelen teklifi kabul etti ve dizinin başrollerinden biri oldu.
Annem Ankara Erken Final Yaptı
Annem Ankara, drama türünde bir yapım olmasına rağmen reytinglerde beklenen başarıyı elde edemedi.
Dizi düşük reytingler nedeniyle planlanandan erken final yaptı.
Sinem Ünsal ile Uyum Dikkat Çekiyor
Uzak Şehir'de Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, kısa sürede rolüne adapte oldu.
Sinem Ünsal ile olan uyumu da izleyicinin ilgisini çeken önemli faktörlerden biri haline geldi.
(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)