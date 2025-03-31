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Uzak Şehir'in Cihan'ından 4 ay sonra gelen itiraf! Meğer boy farkı yüzünden...

Uzak Şehir dizisinin başrollerinden biri olan Ozan Akbaba'nın aslında farklı bir yapım için düşünüldüğü ancak son anda yaşanan bir gelişme nedeniyle rotasını değiştirdiği ortaya çıktı. Yapılan görüşmelerde fiziksel uyum nedeniyle anlaşma sağlanamazken bu durum Akbaba'nın şu an yer aldığı diziye katılmasını sağlamış. İşte Cihan karakteri hakkında bilinmeyenler.

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 11:49 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 11:49
Uzak Şehir’in Cihan’ından 4 ay sonra gelen itiraf! Meğer boy farkı yüzünden...

Dizinin başrollerini paylaşan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumu izleyicinin dikkatini çeken en önemli unsurlardan biri haline geldi. Ancak Ozan Akbaba'nın bu dizide başrol oynamasının tamamen bir tesadüf eseri olduğu ortaya çıktı.

Uzak Şehir’in Cihan’ından 4 ay sonra gelen itiraf! Meğer boy farkı yüzünden...

Oyuncunun Uzak Şehir'den önce başka bir dizi için görüşmeler yaptığı ve bu görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.

Uzak Şehir’in Cihan’ından 4 ay sonra gelen itiraf! Meğer boy farkı yüzünden...

Boy Farkı Nedeniyle Reddedildi Uzak Şehir'e Geçti

İddialara göre Ozan Akbaba geçtiğimiz hafta final yapan Annem Ankara dizisi için Hasan karakteriyle görüşmelere katıldı.

Uzak Şehir’in Cihan’ından 4 ay sonra gelen itiraf! Meğer boy farkı yüzünden...

Ancak kadın başrol oyuncusu Bergüzar Korel ile boy farkının fazla olması nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

Uzak Şehir’in Cihan’ından 4 ay sonra gelen itiraf! Meğer boy farkı yüzünden...

Bu durumun ardından Akbaba, Uzak Şehir'den gelen teklifi kabul etti ve dizinin başrollerinden biri oldu.

Uzak Şehir’in Cihan’ından 4 ay sonra gelen itiraf! Meğer boy farkı yüzünden...

Annem Ankara Erken Final Yaptı
Annem Ankara, drama türünde bir yapım olmasına rağmen reytinglerde beklenen başarıyı elde edemedi.

Uzak Şehir’in Cihan’ından 4 ay sonra gelen itiraf! Meğer boy farkı yüzünden...

Dizi düşük reytingler nedeniyle planlanandan erken final yaptı.

Uzak Şehir’in Cihan’ından 4 ay sonra gelen itiraf! Meğer boy farkı yüzünden...

Sinem Ünsal ile Uyum Dikkat Çekiyor

Uzak Şehir'de Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, kısa sürede rolüne adapte oldu.

Uzak Şehir’in Cihan’ından 4 ay sonra gelen itiraf! Meğer boy farkı yüzünden...

Sinem Ünsal ile olan uyumu da izleyicinin ilgisini çeken önemli faktörlerden biri haline geldi.

Uzak Şehir’in Cihan’ından 4 ay sonra gelen itiraf! Meğer boy farkı yüzünden...

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)