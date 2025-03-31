Uzak Şehir’in Cihan’ından 4 ay sonra gelen itiraf! Meğer boy farkı yüzünden...

Dizinin başrollerini paylaşan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumu izleyicinin dikkatini çeken en önemli unsurlardan biri haline geldi. Ancak Ozan Akbaba'nın bu dizide başrol oynamasının tamamen bir tesadüf eseri olduğu ortaya çıktı.

Oyuncunun Uzak Şehir'den önce başka bir dizi için görüşmeler yaptığı ve bu görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.

Boy Farkı Nedeniyle Reddedildi Uzak Şehir'e Geçti



İddialara göre Ozan Akbaba geçtiğimiz hafta final yapan Annem Ankara dizisi için Hasan karakteriyle görüşmelere katıldı.

Ancak kadın başrol oyuncusu Bergüzar Korel ile boy farkının fazla olması nedeniyle anlaşma sağlanamadı.