6. sezon öncesi büyük sürpriz var! Gönül Dağı’nda ters köşe eden başrol kararı

Usta oyuncu karakterle ilgili de şu yorumu yaptı: "Kahraman aslında çok iyi birisi. Zaten bu dizide kötü adam neredeyse yok. Sıcak duygulardan hareketle bakarsak Kahraman iyi bir insan. Aksilik yapmayı da çok seviyor. Özellikle Dişçi Musa'yla didişmek onun için çok keyifli bir oyun gibi oldu.