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6. sezon öncesi büyük sürpriz var! Gönül Dağı'nda ters köşe eden başrol kararı

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, beşinci sezonuyla ekranlara gelirken kadrosuna yeni bir usta oyuncu katıldı. Tuna Orhan dizinin Gedelli kasabasına "Baklavacı Kahraman" karakteriyle dahil oldu. Orhan'ın katılımı dizinin sıcak atmosferine yeni bir renk katacak gibi görünüyor.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 11:20 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 11:20
6. sezon öncesi büyük sürpriz var! Gönül Dağı’nda ters köşe eden başrol kararı

TRT 1'de ekranlara gelmeye devam eden Gönül Dağı dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Tuna Orhan, dizide "Baklavacı Kahraman" karakterine hayat verecek. İşte diziye dair son gelişmeler haberimizde.

6. sezon öncesi büyük sürpriz var! Gönül Dağı’nda ters köşe eden başrol kararı

Yeni Karakter: "Baklavacı Kahraman"

Tuna Orhan dizinin 172. bölümünde "Baklavacı Kahraman" olarak karşımıza çıktı.

6. sezon öncesi büyük sürpriz var! Gönül Dağı’nda ters köşe eden başrol kararı

Karakterin kasabaya yeni bir eğlenceli etki getireceği düşünülüyor. Tuna Orhan karakteri için yaptığı açıklamada, kasaba halkıyla etkileşimlerinde aksilikler yaratmayı seven sıcak kanlı bir kişi olduğunu belirtti.

6. sezon öncesi büyük sürpriz var! Gönül Dağı’nda ters köşe eden başrol kararı

Tuna Orhan'ın Diziye Katılımı

Tuna Orhan uzun süredir devam eden bir projeye katılmanın başlangıçta zorlayıcı olabileceğini ancak dizinin ekibiyle uyum içinde çalıştığını ifade etti.

6. sezon öncesi büyük sürpriz var! Gönül Dağı’nda ters köşe eden başrol kararı

Orhan diziyle ilgili "5 yıldır devam eden bir işe sonradan katılmak aslında biraz ürkütücüydü benim için… Çünkü işin bünyesi sizi kabul etmeyebilir. Bu yüzden tedirgindim açıkçası ama o kadar sıcak karşılandım ki, sanki başladığı günden beri buradaymışım gibi oldum" dedi.

6. sezon öncesi büyük sürpriz var! Gönül Dağı’nda ters köşe eden başrol kararı

Usta oyuncu karakterle ilgili de şu yorumu yaptı: "Kahraman aslında çok iyi birisi. Zaten bu dizide kötü adam neredeyse yok. Sıcak duygulardan hareketle bakarsak Kahraman iyi bir insan. Aksilik yapmayı da çok seviyor. Özellikle Dişçi Musa'yla didişmek onun için çok keyifli bir oyun gibi oldu.

6. sezon öncesi büyük sürpriz var! Gönül Dağı’nda ters köşe eden başrol kararı

Öyle kurguladım biraz ben rolü… Nuri Gökaşan'la da çok keyifli anlaştık, çektiğimiz sahneler bu şekilde ilerlemeye başladı. Gedelli kasabası bana ilk günden beri ev sahipliği yapmaya başladı bile…"

6. sezon öncesi büyük sürpriz var! Gönül Dağı’nda ters köşe eden başrol kararı

Gönül Dağı'nda Yeni Gelişmeler: Süleyman'dan Yatırım Kararı, İnternet Sorunu ve Sürpriz Planlar

Gönül Dağı dizisinin geçtiğimiz bölümünde, kasabada önemli gelişmeler yaşandı.

6. sezon öncesi büyük sürpriz var! Gönül Dağı’nda ters köşe eden başrol kararı

Kasabada internet çekmemeye başlar. Kasabalı Ramazan'ı suçlar. Sorun nasıl çözülecektir?

Elif, Kenan ve Cemile, Dişçi Musa için bir sürpriz yapmaya karar verirler. Sürpriz ne olacaktır?

6. sezon öncesi büyük sürpriz var! Gönül Dağı’nda ters köşe eden başrol kararı

Sefer ve Kiraz, Kiraz'ın köyüne gelirler. Sefer, Kiraz'la ilgili ne öğrenecektir?

Seyfettin'e kız isteme merasimi yapılacaktır. Kız isteme sırasında neler yaşanacaktır?

6. sezon öncesi büyük sürpriz var! Gönül Dağı’nda ters köşe eden başrol kararı

(Fotoğraflar: TRT 1)