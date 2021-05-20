Bücür Cadı'nın Zeliş'i o zamanlar daha 9 yaşındaydı... Rol arkadaşıyla evlenen Merve Erdoğan'ın son hali hayran bırakıyor

Bir zamanların çocuk yıldızı değişimiyle şaşkına çevirdi. Bücür Cadı dizisinin Zeliş'i Merve Erdoğan o zamanlar henüz 9 yaşındaydı... Dizideki performansıyla dönemin dikkat çeken çocuk oyuncularından olan Merve Erdoğan son haliyle 'yıllar ne çabuk geçti' dedirtti. Rol arkadaşı Mert Carim ile evlenen Merve şimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor. İşte Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

20.05.2021 14:24 - Son Güncelleme: 20.05.2021 14:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





