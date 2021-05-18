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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Faysal’ı İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer o da ünlüymüş…

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Faysal'ı İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi bakın kim çıktı! Kadrosunda Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu gibi oyuncuların yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Faysal karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun kardeşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte İsmail Ege Şaşmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi…

18.05.2021 00:07 - Son Güncelleme: 18.05.2021 00:39
Uyanış Büyük Selçuklu’nun Faysal’ı İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer o da ünlüymüş…

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Faysal karakteriyle dikkat çeken İsmail Ege Şaşmaz'ın oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Uyanış Büyük Selçuklu’nun Faysal’ı İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer o da ünlüymüş…

Ünlü oyuncunun hayranları, Şaşmaz'ın hayatını merak edip yakından takip ediyor. İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta İsmail Ege Şaşmaz olmak üzere ünlü isimler ve kardeşleri…

Uyanış Büyük Selçuklu’nun Faysal’ı İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer o da ünlüymüş…

BÜŞRA DEVELİ'NİN KARDEŞİ DİLARA DEVELİ

Uyanış Büyük Selçuklu’nun Faysal’ı İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer o da ünlüymüş…

ARAS BULUT İYNEMLİ

Uyanış Büyük Selçuklu’nun Faysal’ı İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer o da ünlüymüş…

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ