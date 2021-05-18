Uyanış Büyük Selçuklu’nun Faysal’ı İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer o da ünlüymüş…

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Faysal'ı İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi bakın kim çıktı! Kadrosunda Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu gibi oyuncuların yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Faysal karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun kardeşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte İsmail Ege Şaşmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi…

18.05.2021 00:07 - Son Güncelleme: 18.05.2021 00:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





