Kainat Güzeli Andrea Meza ile Şevval Şahin kıyaslandı! Demet Akalın’ın yorumu olay oldu sosyal medya onu konuştu
Kainat Güzeli Andrea Meza ile Şevval Şahin kıyaslandı! Kainat Güzellik Yarışmasında tacın yeni sahibi Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu. Sosyal medyada bir magazin sayfası ise Meksikalı Andrea Meza ile 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in fotoğraflarını yan yana getirerek "Balık etli mi, sıfır beden mi güzel" sorusunu yöneltti. İlk cevap ise Demet Akalın'dan geldi. Tarafını seçen ünlü şarkıcının yorumu, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın olay olan o yorumu…
17.05.2021 23:44
- Son Güncelleme: 17.05.2021 23:53
Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Kainat Güzellik Yarışması, dün ABD'nin Florida eyaletinde düzenlendi. Yarışmanın galibi, Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu.
Birincilik tacını takan Andrea Meza kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bir magazin sayfası Kainat Güzeli'ni, 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile kıyasladı.
"Balık etli mi, sıfır beden mi güzel" tartışmasına il yorum ise Demet Akalın'dan geldi. Demet Akalın, Andrea Meza ile Şevval Şahin'in fotoğraflarını yan yana getirildiği paylaşıma "Andrea afet! Diğerine güzel demeye…" yazdı.
Akalın'ın gülücük emojileriyle sonlandırdığı yorumu kısa süre içinde gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Akalın'a "Aman Şevval duymasın", "Demet haklı. Andrea Şevval'den çok daha güzel" şeklinde karşılık verdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Şu an yakıştı mı sana bunu söylemek abla? Yazık günah kendisi de görür şimdi. Kalp kırmaya gerek var mı" yorumunda bulunarak Akalın'a sitem etti.