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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kızını solladı! “Özledim” dedi paylaştı herkes tek bir şeyi merak etti meğer…

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızını solladı! Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Öztel, son olarak kızı Aleyna Tilki ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Öztel'in "Özledim" notunu eklediği paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımın ardından "Abla-kardeş gibiler" yorumları yapıldı. Havva Öztel'in yaşı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Öztel'in yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte detaylar…

18.05.2021 00:38 - Son Güncelleme: 18.05.2021 00:38
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kızını solladı! “Özledim” dedi paylaştı herkes tek bir şeyi merak etti meğer…

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla en az kızı kadar adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kızını solladı! “Özledim” dedi paylaştı herkes tek bir şeyi merak etti meğer…

Öztel, son olarak Instagram'ın hikaye kısmında kızı Aleyna Tilki ile verdiği pozu "Özledim" notuyla paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından "Abla-kardeş gibiler" yorumları yapıldı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kızını solladı! “Özledim” dedi paylaştı herkes tek bir şeyi merak etti meğer…

Sosyal medya kullanıcıları, Havva Öztel'in yaşını merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte başta Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel olmak üzere ünlü isimler ve yaşları…

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kızını solladı! “Özledim” dedi paylaştı herkes tek bir şeyi merak etti meğer…

Caner Cindoruk - 17 Nisan 1980

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kızını solladı! “Özledim” dedi paylaştı herkes tek bir şeyi merak etti meğer…

Gözde Seda Altuner - 16 Haziran 1982