Üvey oğlundan veto yiyen Seda Sayan öyle bir şey yaptı ki... Minicik eteğini giyip Çağlar Ökten'in kolları altına girdi dost düşman çatlattı! '59'luk çıtır'
Özel hayatı ile sık sık magazin gündemine düşen Seda Sayan şimdilerde kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'le yurt dışı tatiline devam ediyor. Nisan ayında dünya evine giren çift balayına doymuyor. Son olarak Zürih'e giden ünlü çift sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlarda bulundu. İnstagram hesabından peş peşe fotoğraflar paylaşan Seda Sayan bir hikayesinde kocasının fotoğrafını paylaşarak 'Gidiyoruz yarimle' notunu düşerken, başka bir hikayede kocasının kollarının altına girip poz verdi. İşte milyonlara "59'luk çıtır" yorumlarını yaptıran o fotoğraf...
10.08.2022 22:38 - Son Güncelleme: 10.08.2022 22:38
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 24 Nisan 2022 tarihinde müzisyen Çağlar Ökten ile Beşiktaş'ta lüks bir otelde nikah masasına oturmuştu. Ardından hemen balayına çıkan çift Yunanistan, Bodrum, Amsterdam, Paris, şimdi de İsviçre'de tatil yapıyor.
Sevgililer Günü'nde Seda Sayan'a evlenme teklifi eden Çağlar Ökten, 'Evet' yanıtını alınca hemen nikah hazırlıklarına başlanmıştı.
En son olarak Bodrum'da tatil yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, yeniden rotalarının yurtdışı olduğunu duyurmuştu.