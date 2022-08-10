Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü fena kaptırdı! Futbolcu Cengiz Ünder'le aşkı belgelendi! Meğer mavi bikinili pozunun ardında...
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü fena kaptırdı! Survivor 2021 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, son günlerde yaptığı tatil paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Fenomen yarışmacı, özellikle mavi bikinisi ile teknede verdiği pozla çok konuşulmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu'nun tekne tatiline kiminle çıktığı ortaya çıktı. Gönlünü milli futbolcu Cengiz Ünder'e kaptıran Aleyna Kalaycıoğlu'nun aşkı belgelendi. Bakın Cengiz Ünder ile Aleyna Kalaycıoğlu nasıl yakalandı...
10.08.2022 22:13 - Son Güncelleme: 10.08.2022 22:20
Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmacı olarak katıldığı Survivor 2021'in ardından şöhrete kavuştu ve adeta sosyal medyada fenomen hale geldi.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun tekne tatiline kiminle çıktığı ortaya çıktı. Gönlünü milli futbolcu Cengiz Ünder'e kaptıran Aleyna Kalaycıoğlu'nun aşkı belgelendi.