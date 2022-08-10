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Haberler Magazin Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü fena kaptırdı! Futbolcu Cengiz Ünder'le aşkı belgelendi! Meğer mavi bikinili pozunun ardında...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü fena kaptırdı! Futbolcu Cengiz Ünder'le aşkı belgelendi! Meğer mavi bikinili pozunun ardında...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü fena kaptırdı! Survivor 2021 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, son günlerde yaptığı tatil paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Fenomen yarışmacı, özellikle mavi bikinisi ile teknede verdiği pozla çok konuşulmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu'nun tekne tatiline kiminle çıktığı ortaya çıktı. Gönlünü milli futbolcu Cengiz Ünder'e kaptıran Aleyna Kalaycıoğlu'nun aşkı belgelendi. Bakın Cengiz Ünder ile Aleyna Kalaycıoğlu nasıl yakalandı...

10.08.2022 22:13 - Son Güncelleme: 10.08.2022 22:20
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü fena kaptırdı! Futbolcu Cengiz Ünder’le aşkı belgelendi! Meğer mavi bikinili pozunun ardında...

Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmacı olarak katıldığı Survivor 2021'in ardından şöhrete kavuştu ve adeta sosyal medyada fenomen hale geldi.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü fena kaptırdı! Futbolcu Cengiz Ünder’le aşkı belgelendi! Meğer mavi bikinili pozunun ardında...

Son günlerde tatil pozlarıyla sık sık gündem olan Kalaycıoğlu, özellikle mavi bikinisi ile teknede verdiği pozla çok konuşulmuştu.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü fena kaptırdı! Futbolcu Cengiz Ünder’le aşkı belgelendi! Meğer mavi bikinili pozunun ardında...

Aleyna Kalaycıoğlu'nun tekne tatiline kiminle çıktığı ortaya çıktı. Gönlünü milli futbolcu Cengiz Ünder'e kaptıran Aleyna Kalaycıoğlu'nun aşkı belgelendi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü fena kaptırdı! Futbolcu Cengiz Ünder’le aşkı belgelendi! Meğer mavi bikinili pozunun ardında...

Çiftin şu anda gözlerden uzak bir yerde tatil yapan ikilinin Marsilya'nın doğusunda yer alan Cassis bölgesinde olduğu öğrenildi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü fena kaptırdı! Futbolcu Cengiz Ünder’le aşkı belgelendi! Meğer mavi bikinili pozunun ardında...

İkilinin ilk görüntüsü de ortaya çıktı. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan kare, binlerce yorum ve beğeni aldı.

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