Norm Ender'in sözleri Okan Kurt’u kızdırdı! "Zor tuttuk" diyen Demet Akalın resti çekti! İlk destek Sinan Akçıl'dan gelmişti...
Bodrum'da sahne aldığı mekanda kendisine getirilen alkollü içeceği "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek, garsonun başından aşağı döken Akalın, birçok kişinin tepkisini çekmişti. Akalın'a tepki gösteren isimlerin arasında yer alan Norm Ender ise şarkıcı için 'çaptan düşmüş, modası geçmiş bir popçu' demişti. Ender'e ilk tepki Sinan Akçıl'dan gelirken Demet Akalın suskunluğunu bozdu. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Akalın, Okan Kurt'un çok sinirlendiğini belirterek "Zor tuttuk" dedi. İşte Demet Akalın'ın o açıklaması...
10.08.2022 22:45 - Son Güncelleme: 10.08.2022 22:45
O anların sosyal medyaya düşmesiyle birçok kişinin tepkisini çeken Demet Akalın'ın bu hareketine ünlü isimlerde kayıtsız kalmadı.
Bu isimlerden birisi de Norm Ender oldu. Norm Ender, verdiği konser sırasında sahneye alkollü bir içecek getirmelerini istedi.
Norm Ender, şunları söyledi: "Sahnede asla böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Bunu ancak çaptan düşmüş, modası geçmiş bir popçu yapar arkadaşlar"