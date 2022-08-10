Vav TV İzle
Haberler Magazin Norm Ender'in sözleri Okan Kurt’u kızdırdı! "Zor tuttuk" diyen Demet Akalın resti çekti! İlk destek Sinan Akçıl'dan gelmişti...

Norm Ender'in sözleri Okan Kurt’u kızdırdı! "Zor tuttuk" diyen Demet Akalın resti çekti! İlk destek Sinan Akçıl'dan gelmişti...

Bodrum'da sahne aldığı mekanda kendisine getirilen alkollü içeceği "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek, garsonun başından aşağı döken Akalın, birçok kişinin tepkisini çekmişti. Akalın'a tepki gösteren isimlerin arasında yer alan Norm Ender ise şarkıcı için 'çaptan düşmüş, modası geçmiş bir popçu' demişti. Ender'e ilk tepki Sinan Akçıl'dan gelirken Demet Akalın suskunluğunu bozdu. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Akalın, Okan Kurt'un çok sinirlendiğini belirterek "Zor tuttuk" dedi. İşte Demet Akalın'ın o açıklaması...

10.08.2022 22:45 - Son Güncelleme: 10.08.2022 22:45
Norm Ender’in sözleri Okan Kurt’u kızdırdı! Zor tuttuk diyen Demet Akalın resti çekti! İlk destek Sinan Akçıl’dan gelmişti...

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekanda sahne aldı ve kendisine getirilen alkollü içeceği "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek garsonun başından aşağı döktü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Norm Ender’in sözleri Okan Kurt’u kızdırdı! Zor tuttuk diyen Demet Akalın resti çekti! İlk destek Sinan Akçıl’dan gelmişti...

O anların sosyal medyaya düşmesiyle birçok kişinin tepkisini çeken Demet Akalın'ın bu hareketine ünlü isimlerde kayıtsız kalmadı.

Norm Ender’in sözleri Okan Kurt’u kızdırdı! Zor tuttuk diyen Demet Akalın resti çekti! İlk destek Sinan Akçıl’dan gelmişti...

Bu isimlerden birisi de Norm Ender oldu. Norm Ender, verdiği konser sırasında sahneye alkollü bir içecek getirmelerini istedi.

Norm Ender’in sözleri Okan Kurt’u kızdırdı! Zor tuttuk diyen Demet Akalın resti çekti! İlk destek Sinan Akçıl’dan gelmişti...

Getirilen içeceği beğenmediğini söyleyen ünlü rapçi, "Kafandan aşağı dökeyim mi?" diyerek takıldı ve Akalın'ı eleştirdi.

Norm Ender’in sözleri Okan Kurt’u kızdırdı! Zor tuttuk diyen Demet Akalın resti çekti! İlk destek Sinan Akçıl’dan gelmişti...

Norm Ender, şunları söyledi: "Sahnede asla böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Bunu ancak çaptan düşmüş, modası geçmiş bir popçu yapar arkadaşlar"

SON DAKİKA