Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse özel hayatındaki o gerçekle şaşırttı! 5 yıl önce boşanmıştı kardeşini görenler: ''Yok artık''
Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse hakkındaki o gerçek hayranlarını şoke etti. ATV'nin taze dizisi Üvey Anne her hafta Pazartesi yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin başrol oyuncularından Hazal Filiz Küçükköse oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. 35 yaşındaki oyuncu Tuan Tunalı ile 2014 yılında dünyaevine girmişti. Çift 2018 yılında ise anlamaşayıp boşanmıştı. 9 Şubat 1988 Mersin doğumlu olan güzel oyuncunun kardeşini görenler ise şoke oldu. İki kardeşi yan yana görenler ayırt edemedi. Meğer...
03.07.2023 19:08 - Son Güncelleme: 03.07.2023 19:08
Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse özel hayatındaki o gerçekle şaşırttı! 5 yıl önce boşanmıştı kardeşini görenler: ''Yok artık''
ATV'nin çiçeği burnunda dizisi Üvey Anne'de canlandırdığı Serap karakteri ile beğeni toplayan Hazal Filiz Küçükköse özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Beni Affet, Kara Sevda, Deniz Yıldızı, Günahkar ve Kalbim seni seçti gibi projelerde rol alan Hazal Filiz Küçükköse'nin bir ikizi olduğunu bilmeyenler şaşırıyor.
Hazal Filiz Küçükköse, benzerliklerinden dolayı kardeşiyle birbirlerinin yerine sınava girdiklerini söylemişti.