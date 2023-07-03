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Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı'dan beklenen hamle sonuna geldi! Önce el ele fotoğraf paylaştı sonra da bakın ne yaptı

İlk olarak TAKVİM'in belgelediği Hakan Sabancı - Hande Erçel aşkı doludizgin devam ediyor. Şimdilerde tatilin tadını çıkaran çift önceki gün plajda sarmaş dolaş yakalanmıştı... Son olarak Hande Erçel bitmek bilmeyen tatil fotoğraflarına yenilerini eklerken araya sevgilisi Hakan Sabancı ile olan el ele fotoğrafını sıkıştırdı. Öte yandan ünlü çiftten uzun zamandır beklenen hamle de nihayet geldi. İşte haberin detayları...

03.07.2023 16:58 - Son Güncelleme: 03.07.2023 16:58
Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı’dan beklenen hamle sonuna geldi! Önce el ele fotoğraf paylaştı sonra da bakın ne yaptı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı doludizgin devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı’dan beklenen hamle sonuna geldi! Önce el ele fotoğraf paylaştı sonra da bakın ne yaptı

Oyunculuğundan daha çok aşk hayatıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sırılsıklam aşık olduğu Hakan Sabancı ile şu sıralar gündemden düşmüyor.

Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı’dan beklenen hamle sonuna geldi! Önce el ele fotoğraf paylaştı sonra da bakın ne yaptı

Geçtiğimiz günlerde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı’dan beklenen hamle sonuna geldi! Önce el ele fotoğraf paylaştı sonra da bakın ne yaptı

Aşıklar, mihayetinde sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili paylaşım da yapmıştı.

Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı’dan beklenen hamle sonuna geldi! Önce el ele fotoğraf paylaştı sonra da bakın ne yaptı

Birlikte Coldplay konserine giden ünlü çift aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı. Hande Erçel'in telefon duvarındaki fotoğraf ise dikkatlerden kaçmamıştı.

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