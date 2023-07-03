Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı'dan beklenen hamle sonuna geldi! Önce el ele fotoğraf paylaştı sonra da bakın ne yaptı
İlk olarak TAKVİM'in belgelediği Hakan Sabancı - Hande Erçel aşkı doludizgin devam ediyor. Şimdilerde tatilin tadını çıkaran çift önceki gün plajda sarmaş dolaş yakalanmıştı... Son olarak Hande Erçel bitmek bilmeyen tatil fotoğraflarına yenilerini eklerken araya sevgilisi Hakan Sabancı ile olan el ele fotoğrafını sıkıştırdı. Öte yandan ünlü çiftten uzun zamandır beklenen hamle de nihayet geldi. İşte haberin detayları...
03.07.2023 16:58 - Son Güncelleme: 03.07.2023 16:58
Oyunculuğundan daha çok aşk hayatıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sırılsıklam aşık olduğu Hakan Sabancı ile şu sıralar gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.