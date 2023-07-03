5 yıl önce evlenen Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun çocuklarına bakın! İp atladıkları anları paylaştı! "Babasının kopyası resmen"
2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo'nun Roman adında bir çocukları bulunuyor. Çift sosyal medya hesaplarından sık sık Roman ile paylaşımlar yapıyor. Can Bonomo son olarak bugün oğlu ile ip atladığı anları paylaştı. Babasına benzerliği ile dikkat çeken Roman'ın büyüdüğünü görenler "Babasının kopyası olmuş resmen" yorumunda bulundu. Karayel daha önce verdiği bir röportajında hayat enerjisini oğlu Roman'dan aldığını söylemişti. İşte detaylar...
03.07.2023 22:09 - Son Güncelleme: 03.07.2023 23:06
5 yıl önce evlenen Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun çocuklarına bakın! İp atladıkları anları paylaştı! "Babasının kopyası resmen"
Kalp Atışı, Kuzey Güney, Bir Başkadır, Kaderimin Oyunu gibi bir çok yapımda rol alan Öykü Karayel 5 yıl önce şarkıcı Can Bonomo nikah masasına oturmuştu.
OĞLUYLA İP ATLADI
Can Bonomo oğlu ile ip atladığı anları paylaştı. Roman'ın son halini görenler "Babasının kopyası olmuş resmen" , 'Kocaman olmuş'' şeklinde yorumlarda bulundu.