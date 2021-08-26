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Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti ortaya çıktı

Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti ortaya çıktı... Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Rıza karakteri ile hafızalara kazınan Metin Çekmez, kanser tedavisi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Hayatı boyunca birçok yapımda görev alan oyuncu, bugün ise son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde basın mensuplarına açıklama yapan Sabriye Tezer Çekmez, eşinin vasiyeti ile ilgili konuştu. İşte detaylar...

26.08.2021 19:02 - Son Güncelleme: 26.08.2021 19:36
Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti ortaya çıktı

Aydın'da 76 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, son yolculuğuna uğurlandı.

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Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti ortaya çıktı

Çekmez'in cenazesi, Kuşadası ilçesindeki Davutlar Mahallesi Hikmet Bayrak Camisi'ne getirildi. Burada oyuncu Çekmez'in eşi Sabriye Tezer ve kızı Aslı Çekmez, taziyeleri kabul etti.

Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti ortaya çıktı

Gazetecilere açıklama yapan Sabriye Tezer Çekmez, eşinin "Nerede ölürsem beni oraya defnedin." dediğini anlattı.

Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti ortaya çıktı

Çok üzgün olduğunu aktaran Aslı Çekmez de "Beklemiyordum ben açıkçası böyle bir şey olacağını. Midesini delmişti, iyileşiyordu. Kilo da almıştı son zamanlar. Gırtlağında bir tümörü vardı. Onunla uğraşıyorduk. İyiye gidiyordu ama böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Kalbi durdu. Kurtaramadık." dedi.

Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti ortaya çıktı

Sanatçı Mahmut Tuncer ise Çekmez'in bu işin emekçilerinden olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kemal Sunal filmlerini hatırlarsak oradan başlayan bir film çizelgesi vardır. Yani insanların tanıdığı çizgiden bahsediyorum.

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