Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti ortaya çıktı
Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti ortaya çıktı... Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Rıza karakteri ile hafızalara kazınan Metin Çekmez, kanser tedavisi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Hayatı boyunca birçok yapımda görev alan oyuncu, bugün ise son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde basın mensuplarına açıklama yapan Sabriye Tezer Çekmez, eşinin vasiyeti ile ilgili konuştu. İşte detaylar...
26.08.2021 19:02
- Son Güncelleme: 26.08.2021 19:36
Aydın'da 76 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, son yolculuğuna uğurlandı.
Gazetecilere açıklama yapan Sabriye Tezer Çekmez, eşinin "Nerede ölürsem beni oraya defnedin." dediğini anlattı.