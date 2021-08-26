Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti ortaya çıktı

Çok üzgün olduğunu aktaran Aslı Çekmez de "Beklemiyordum ben açıkçası böyle bir şey olacağını. Midesini delmişti, iyileşiyordu. Kilo da almıştı son zamanlar. Gırtlağında bir tümörü vardı. Onunla uğraşıyorduk. İyiye gidiyordu ama böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Kalbi durdu. Kurtaramadık." dedi.