Ünlülerin ilk meslekleri neydi? Kimi bankacı kimi tornacıymış; Çağla Şıkel, Sibel Can, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Hülya Koçyiğit...

1 Ünlülerin hayatlarını izlemeye bayılıyoruz. Lüks yaşamları, göz alıcı kıyafetleri, her biri olay yaratan açıklamalarıyla adeta başka bir dünyadan geliyorlar gibi görünüyorlar. Şimdi ekranlarda gördüğümüz o ünlü isimlerin birçoğu, şöhretle tanışmadan önce bambaşka hayatlar yaşıyordu. Kimisi ekmeğini topraktan çıkarırken, kimisi sesiyle değil yaptığı işle gönülleri fethediyordu.

2 Bir düşünün, Şener Şen'i beyaz perdede izlemeden önce bir okul sırasına oturtup karşısına geçseydiniz ve matematik öğretmeniz olsaydı? İşte bu yazı, sizin için tam da bu inanılmaz dönüşümleri mercek altına alıyor!