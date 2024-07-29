PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Ünlülerin ilk meslekleri neydi? Kimi bankacı kimi tornacıymış; Çağla Şıkel, Sibel Can, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Hülya Koçyiğit...

Göz kamaştırıcı hayatları, kırmızı halı şıklıkları ve milyon dolarlık anlaşmalarıyla tanıdığımız ünlüler... Peki hiç merak ettiniz mi, şöhret kapılarını aralamadan önce hayatlarında neler vardı? İşte, bambaşka dünyalardan gelip zirveye ulaşan isimlerin şaşırtıcı eski meslekleri!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 10:42 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 10:42
Ünlülerin ilk meslekleri neydi? Kimi bankacı kimi tornacıymış; Çağla Şıkel, Sibel Can, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Hülya Koçyiğit... 1

Ünlülerin hayatlarını izlemeye bayılıyoruz. Lüks yaşamları, göz alıcı kıyafetleri, her biri olay yaratan açıklamalarıyla adeta başka bir dünyadan geliyorlar gibi görünüyorlar. Şimdi ekranlarda gördüğümüz o ünlü isimlerin birçoğu, şöhretle tanışmadan önce bambaşka hayatlar yaşıyordu. Kimisi ekmeğini topraktan çıkarırken, kimisi sesiyle değil yaptığı işle gönülleri fethediyordu.

Ünlülerin ilk meslekleri neydi? Kimi bankacı kimi tornacıymış; Çağla Şıkel, Sibel Can, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Hülya Koçyiğit... 2

Bir düşünün, Şener Şen'i beyaz perdede izlemeden önce bir okul sırasına oturtup karşısına geçseydiniz ve matematik öğretmeniz olsaydı? İşte bu yazı, sizin için tam da bu inanılmaz dönüşümleri mercek altına alıyor!

Ünlülerin ilk meslekleri neydi? Kimi bankacı kimi tornacıymış; Çağla Şıkel, Sibel Can, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Hülya Koçyiğit... 3

Sibel Can/ Hem oryantal hem solist

Tutkulu bir dansçı ve performans sanatçısı olarak bilinen Sibel Cangüre, genç yaşta aldığı bir teklif ile sahnelerin yıldızı haline geldi. Henüz 14 yaşındayken babasının yanında sık sık görülen Sibel, dans yeteneğiyle dikkat çekiyordu. Oryantal dansın büyüleyici dünyasına giriş yaptığında, kısa sürede adını duyurdu.

SON DAKİKA