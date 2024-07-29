Safiye Soyman’ın sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı! Vefat eden kardeşinin ardından paylaştı! 13 yaşında evlendirilmişti...

Renkli kişiliği, Seda Sayan ile olan sıkı dostluğu ve Faik Öztürk'le sürdürdüğü mutlu birliktelikle sık sık adından söz ettiren Safiye Soyman, önceki gün kahreden bir haberle gündeme geldi. Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, vefat etti. Evlat acısıyla sarsılan Soyman'dan ilk paylaşım da geldi. Ünlü şarkıcının ardından bir paylaşım da Soyman'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ümran Akaröz yaptı. İki çocuk annesi Akaröz paylaşımıyla dikkat çekerken Soyman'ın kızını ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Safiye Soyman'ın sır gibi sakladığı kızı...