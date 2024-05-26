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Ünlülerin ikizlerine bakın! Birbirine tıpa tıp benzeyen 63 ünlü isim! Fahriye Evcen, Bade İşcil, Serenay Sarıkaya, Evrim Alasya...

Dünya, her zaman benzersizliği ve çeşitliliğiyle doludur, ancak bazen insanlar arasında olağanüstü benzerlikler de görebiliriz ki bu da "insanlar çift yaratılmıştır" deyimini doğrular niteliktedir. İşte birbirine adeta ikizmiş gibi benzeyen ünlülerin etkileyici listesi...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 11:51 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 11:51
Ünlülerin ikizlerine bakın! Birbirine tıpa tıp benzeyen 63 ünlü isim! Fahriye Evcen, Bade İşcil, Serenay Sarıkaya, Evrim Alasya... 1

Hollywood'da bazı ünlüler var ki, dış görünüşleri o kadar benzer ki, onları ayırt etmek neredeyse imkansız hale geliyor. İşte birbirlerine kardeş kadar benzeyen ve hatta ikiz olsa bu kadar benzer diyeceğiniz ünlülerin etkileyici listesi...

Ünlülerin ikizlerine bakın! Birbirine tıpa tıp benzeyen 63 ünlü isim! Fahriye Evcen, Bade İşcil, Serenay Sarıkaya, Evrim Alasya... 2

Christopher Walken / Scarlett Johansson

Ünlülerin ikizlerine bakın! Birbirine tıpa tıp benzeyen 63 ünlü isim! Fahriye Evcen, Bade İşcil, Serenay Sarıkaya, Evrim Alasya... 3

Kofi Annan / Morgan Freeman

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