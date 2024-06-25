Ünlülerin eski halleri sizi dumura uğratacak! Afra Saraçoğlu, Sıla Türkoğlu, Neslihan Atagül, Çağla Şikel, Hadise...

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on dönemin popüler isimleri arasında yer alan Afra Saraçoğlu, Sıla Türkoğlu ve Neslihan Atagül'ün geçmişten günümüze büyük bir değişim geçirdiği ortaya çıktı. Çağla Şikel, Hadise, Ceyda Düvenci gibi tanıdık yüzlerin eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırıldığında, zamanın ne kadar da hızlı aktığını bir kez daha gözler önüne seriyor.