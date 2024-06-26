İşte Derya Tuna'nın son hali... İbrahim Tatlıses'in oğlunun annesi Derya Tuna'yı görenler şoke oldu!

1983 yılında "Günah" filminin çekimleri sırasında İbrahim Tatlıses ile tanışan Derya Tuna, bu büyük aşkın ardından 18 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Çiftin oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdikten sonra, Derya Tuna ilk kez babaanne olmanın sevincini yaşadı ve bu olay magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Derya Tuna, genç görünmek amacıyla estetik operasyonlar geçirdi ve ünlü sanatçının son hali dikkatleri üzerine çekti. İbrahim Tatlıses'in oğlunun annesi olan Derya Tuna, estetik sonrası görünümüyle adeta yıllara meydan okuyor.