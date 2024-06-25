Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son halini gören şaşkın: “Yıllar ona da acımamış” Adile Naşit'le Münir Özkul’un minik kızıydı...

Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen, Müjde Ar, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı 1977 yapımı Gülen Gözler filmi televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Filmde Adile Naşit ve Münir Özkul'un en küçük kızı Hasret rolüyle izleyici karşısına geçen Lale Ilgaz ise merak konusu oldu. Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncunun son halini görenler de "Yıllar ona da acımamış" yorumunda bulundu. İşte şimdilerde 64 yaşında olan Lale Ilgaz'ın son hali...
Yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu 1977 yapımı Gülen Gözler filminde Hasret karakterini canlandıran Lale Ilgaz'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.
İstanbul Yeşilköy'de çekilen filmde Münir Özkul, Adile Naşit, Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun son halini görenler ise tanımakta zorlandı.
Şimdilerde 64 yaşında olan Yeşilçam yıldızı için "Yıllar ona da acımamış" yorumu yapıldı.