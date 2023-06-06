Ünlülerin asıl mesleklerini duyan inanamıyor! Bildiğimiz gibi değilmiş! Oktay Kaynarca, Hande Erçel, Acun Ilıcalı, Şevket Çoruh, Hadise gerçek meslekleri meğer...

OKTAY KAYNARCA

1965 yılında Malatya'da doğan Oktay Kaynarca'nın babası Malatyalı, annesi ise Elazığlıdır. Annesi ve babası Almanya'da çalıştığı için İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan anneannesinin yanında büyüdü. Üsküdar Lisesi'nde başladığı ortaöğrenimini Hopa Lisesi'nde tamamladı. Fiat fabrikasında elektrikçi olarak çalıştı. Bu sırada konservatuvar sınavlarına hazırlandı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Ana Bilim Dalı'nda oyunculuk eğitimi aldı. 1991 yılında mezun oldu.