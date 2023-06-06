Karan'a ikinci doğum günü! Önce Fahriye Evcen sonra Karan! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğulları Kerem'in yüzünü göstermesinden sonra...
2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, geçen ocak ayında ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. 2019 yılında oğulları Karan'a kavuşan çift, ikinci bebeklerine Kerem adını verdi. 5 ay önce yeniden anne baba olan ünlü çift Kerem gözlerden sakınsa da Karan'la bol bol paylaşım yapıyor. Önceki gün anne Evcen'in doğum günü kutlamasının ardından bu kez Karan'ın ikinci doğum günü partisi yapıldı.
06.06.2023 13:27 - Son Güncelleme: 06.06.2023 13:27