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Haberler Magazin Karan'a ikinci doğum günü! Önce Fahriye Evcen sonra Karan! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğulları Kerem'in yüzünü göstermesinden sonra...

Karan'a ikinci doğum günü! Önce Fahriye Evcen sonra Karan! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğulları Kerem'in yüzünü göstermesinden sonra...

2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, geçen ocak ayında ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. 2019 yılında oğulları Karan'a kavuşan çift, ikinci bebeklerine Kerem adını verdi. 5 ay önce yeniden anne baba olan ünlü çift Kerem gözlerden sakınsa da Karan'la bol bol paylaşım yapıyor. Önceki gün anne Evcen'in doğum günü kutlamasının ardından bu kez Karan'ın ikinci doğum günü partisi yapıldı.

06.06.2023 13:27 - Son Güncelleme: 06.06.2023 13:27
Karan’a ikinci doğum günü! Önce Fahriye Evcen sonra Karan! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğulları Kerem’in yüzünü göstermesinden sonra...

Özçivit ailesinden doğum günleri peş peşe...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Karan’a ikinci doğum günü! Önce Fahriye Evcen sonra Karan! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğulları Kerem’in yüzünü göstermesinden sonra...

Fahriye Evcen önceki gün yeni taşını sevdikleriyle beraber kutlamıştı.

Karan’a ikinci doğum günü! Önce Fahriye Evcen sonra Karan! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğulları Kerem’in yüzünü göstermesinden sonra...

Bu kutlamanın hemen ardından çift büyük oğulları Karan'ın yeni yaşını kutladı.

Karan’a ikinci doğum günü! Önce Fahriye Evcen sonra Karan! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğulları Kerem’in yüzünü göstermesinden sonra...

Daha önce aile arasında kutlama yapan çift bu kez Karan ve arkadaşlarıyla birlikte kutlama yaptı.

Karan’a ikinci doğum günü! Önce Fahriye Evcen sonra Karan! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğulları Kerem’in yüzünü göstermesinden sonra...

İŞTE O KARELER

Karan'ın ikinci doğum günü de yine süper kahraman temalıydı.

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