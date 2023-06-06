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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer sarmaş dolaş! "Bu kare düşman çatlatır" Oğlu Kurt Efe'den sonra bomba aşk karesi ortalığı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer sarmaş dolaş! "Bu kare düşman çatlatır" Oğlu Kurt Efe'den sonra bomba aşk karesi ortalığı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer sarmaş dolaş! 2016 yılında evlenen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan gelen aşk karesine, "Bu kare düşman çatlatır" yorumları yağdı. Sır gibi sakladıkları ouğlları Kurt Efe'yi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer, bu kez eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.

06.06.2023 12:58 - Son Güncelleme: 06.06.2023 13:02
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer sarmaş dolaş! Bu kare düşman çatlatır Oğlu Kurt Efe’den sonra bomba aşk karesi ortalığı salladı

"BU KARE DÜŞMAN ÇATLATIR"

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer sarmaş dolaş! Oğlu Kurt Efe'yi paylaştıktan sonra gelen bomba aşk karesi ortalığı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer sarmaş dolaş! Bu kare düşman çatlatır Oğlu Kurt Efe’den sonra bomba aşk karesi ortalığı salladı

Son dönemde rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile magazin gündeminden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde eşi ile verdiği pozla adından söz ettirmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer sarmaş dolaş! Bu kare düşman çatlatır Oğlu Kurt Efe’den sonra bomba aşk karesi ortalığı salladı

Bu kareyi paylaşan Tatlıtuğ'un bu hamlesi hakkında bir magazin programında, "Eşinin gönlünü hoş tutmak için" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer sarmaş dolaş! Bu kare düşman çatlatır Oğlu Kurt Efe’den sonra bomba aşk karesi ortalığı salladı

Barcelona'ya tatile giden çift önce konserde eğlendiği anları paylaştı ardından Kıvanç Tatlıtuğ eşi ile aşk pozunu aylaşarak, "Bu kare düşman çatlatır" yorumlarına neden oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer sarmaş dolaş! Bu kare düşman çatlatır Oğlu Kurt Efe’den sonra bomba aşk karesi ortalığı salladı

2016 yılında evlenen çift geçtiğimiz yıl oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Bugüne kadar oğullarının yüzünü sır gibi saklayan çiftten Başak Dizer oğlunun fotoğrafını paylaşmasıyla dikkat çekti.

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