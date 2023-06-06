Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer sarmaş dolaş! "Bu kare düşman çatlatır" Oğlu Kurt Efe'den sonra bomba aşk karesi ortalığı salladı
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer sarmaş dolaş! 2016 yılında evlenen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan gelen aşk karesine, "Bu kare düşman çatlatır" yorumları yağdı. Sır gibi sakladıkları ouğlları Kurt Efe'yi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer, bu kez eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.
06.06.2023 12:58 - Son Güncelleme: 06.06.2023 13:02
"BU KARE DÜŞMAN ÇATLATIR"
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer sarmaş dolaş! Oğlu Kurt Efe'yi paylaştıktan sonra gelen bomba aşk karesi ortalığı salladı.
Barcelona'ya tatile giden çift önce konserde eğlendiği anları paylaştı ardından Kıvanç Tatlıtuğ eşi ile aşk pozunu aylaşarak, "Bu kare düşman çatlatır" yorumlarına neden oldu.
2016 yılında evlenen çift geçtiğimiz yıl oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Bugüne kadar oğullarının yüzünü sır gibi saklayan çiftten Başak Dizer oğlunun fotoğrafını paylaşmasıyla dikkat çekti.