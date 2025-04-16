SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Ünlüler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştu! Paylaşımlar peş peşe geldi: İçimden kocaman bir parça kopacak

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinde Yavuz Bingöl hastane önünde açıklama yaparken Seda Sayan ile Teoman'dan peş peşe paylaşımlar geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 13:32 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 13:32
Ünlüler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştu! Paylaşımlar peş peşe geldi: İçimden kocaman bir parça kopacak

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle dün gece hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından Önder yoğun bakıma kaldırıldı.

Ünlüler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştu! Paylaşımlar peş peşe geldi: İçimden kocaman bir parça kopacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir" denildi.

Ünlüler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştu! Paylaşımlar peş peşe geldi: İçimden kocaman bir parça kopacak

YAVUZ BİNGÖL HASTANEYE KOŞTU

Gece saatlerinde hastane önüne giden Yavuz Bingöl, açıklamada bulundu. CNN Türk'te yer alan habere göre; Bingöl "Biz hemen geldik. Hemen kızını aradım, kendi telefonunu aradım. Evi buraya çok yakın Sırrı'nın. Evvelsi gün bir saat 20 dakika telefonda konuştuk, güldük eğlendik, türkü söyledik. Çok renkli, güler yüzlü biri. Barış sürecine çok büyük katkı koydu" dedi.

Ünlüler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştu! Paylaşımlar peş peşe geldi: İçimden kocaman bir parça kopacak

"İÇİMDEN KOCAMAN BİR PARÇA DAHA KOPACAK"

Şarkıcı Teoman da sosyal medya hesabından Önder için paylaşım yaptı. Önder'in fotoğrafını paylaşan Teoman şu ifadeleri kullandı: "Sırrı Abi. Eğer ölürsen, İçimden kocaman bir parça daha kopacak.

Ünlüler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştu! Paylaşımlar peş peşe geldi: İçimden kocaman bir parça kopacak

Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış'ın gidişi gibi. Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni"

Ünlüler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştu! Paylaşımlar peş peşe geldi: İçimden kocaman bir parça kopacak

Ata Demirer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Anlatacak çok hikayen, yapacak daha çok işin var Sırrı ağabey. İnşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin, biliyorum!" dedi.

Ünlüler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştu! Paylaşımlar peş peşe geldi: İçimden kocaman bir parça kopacak

Seda Sayan ise "Allah şifa versin. Dualarım seninle" ifadelerini kullandı.