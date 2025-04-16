Ünlüler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştu! Paylaşımlar peş peşe geldi: İçimden kocaman bir parça kopacak

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle dün gece hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından Önder yoğun bakıma kaldırıldı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir" denildi.
YAVUZ BİNGÖL HASTANEYE KOŞTU
Gece saatlerinde hastane önüne giden Yavuz Bingöl, açıklamada bulundu. CNN Türk'te yer alan habere göre; Bingöl "Biz hemen geldik. Hemen kızını aradım, kendi telefonunu aradım. Evi buraya çok yakın Sırrı'nın. Evvelsi gün bir saat 20 dakika telefonda konuştuk, güldük eğlendik, türkü söyledik. Çok renkli, güler yüzlü biri. Barış sürecine çok büyük katkı koydu" dedi.
"İÇİMDEN KOCAMAN BİR PARÇA DAHA KOPACAK"
Şarkıcı Teoman da sosyal medya hesabından Önder için paylaşım yaptı. Önder'in fotoğrafını paylaşan Teoman şu ifadeleri kullandı: "Sırrı Abi. Eğer ölürsen, İçimden kocaman bir parça daha kopacak.
Ata Demirer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Anlatacak çok hikayen, yapacak daha çok işin var Sırrı ağabey. İnşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin, biliyorum!" dedi.
Seda Sayan ise "Allah şifa versin. Dualarım seninle" ifadelerini kullandı.