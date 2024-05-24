Ünlüler nasıl keşfedildi? Kimi falcı kimi tezgahtardı; Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Sibel Can, Hülya Avşar'ın 'yok artık' dedirten keşfedilme hikayeleri

1 Günümüzde birçok ünlü isim, sosyal medya sayesinde kısa sürede tanınabilirlik kazanabiliyor. Ancak bir zamanlar, ünlü olmak için kaderin kapısını çalmak gerekiyordu. İşte şansın yollarını bulan ve bunu fırsata çeviren bazı ünlülerin ilham verici hikayeleri...

2 Fahriye Evcen: Bir Tatil Seyahatinin Getirdiği Şöhret

Almanya'dan ailesiyle birlikte Türkiye'ye tatile gelen Fahriye Evcen, bir televizyon programına seyirci olarak katıldı. Güzel yüzüyle programın sunucularından Oya Aydoğan'ın dikkatini çeken Evcen, yapımcılarla tanıştırıldı ve ardından film ve dizi teklifleri almaya başladı.