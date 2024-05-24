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Ünlüler nasıl keşfedildi? Kimi falcı kimi tezgahtardı; Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Sibel Can, Hülya Avşar'ın 'yok artık' dedirten keşfedilme hikayeleri

Sosyal medyanın hüküm sürmediği zamanlarda, ünlü olmak için sadece yeteneğiniz değil, şansa da ihtiyacınız vardı. İşte o dönemlerde kaderin cilvesine uyan, şansın kapısını çalan ve bugünün yıldızlarına dönüşen isimler...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 08:12 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 08:12
Ünlüler nasıl keşfedildi? Kimi falcı kimi tezgahtardı; Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Sibel Can, Hülya Avşar’ın ’yok artık’ dedirten keşfedilme hikayeleri 1

Günümüzde birçok ünlü isim, sosyal medya sayesinde kısa sürede tanınabilirlik kazanabiliyor. Ancak bir zamanlar, ünlü olmak için kaderin kapısını çalmak gerekiyordu. İşte şansın yollarını bulan ve bunu fırsata çeviren bazı ünlülerin ilham verici hikayeleri...

Ünlüler nasıl keşfedildi? Kimi falcı kimi tezgahtardı; Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Sibel Can, Hülya Avşar’ın ’yok artık’ dedirten keşfedilme hikayeleri 2

Fahriye Evcen: Bir Tatil Seyahatinin Getirdiği Şöhret
Almanya'dan ailesiyle birlikte Türkiye'ye tatile gelen Fahriye Evcen, bir televizyon programına seyirci olarak katıldı. Güzel yüzüyle programın sunucularından Oya Aydoğan'ın dikkatini çeken Evcen, yapımcılarla tanıştırıldı ve ardından film ve dizi teklifleri almaya başladı.

Ünlüler nasıl keşfedildi? Kimi falcı kimi tezgahtardı; Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Sibel Can, Hülya Avşar’ın ’yok artık’ dedirten keşfedilme hikayeleri 3

Yıldız Tilbe: Sezen Aksu'nun Keşfi
Bir fuarda konser veren Sezen Aksu, program sonrası dostlarıyla bir pavyona gider. Burada şarkı söyleyen Yıldız Tilbe'yi keşfeden Aksu, ona vokalistlik teklif eder. Bu, Tilbe'nin müzik kariyerinde bir dönüm noktası olur.

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