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Ünlü şarkıcı Louis Tomlinson'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Louis Tomlinson'ın kardeşi evinde ölü bulundu. Üç yıl önce annesini kaybeden genç şarkıcı Louis Tomlinson, şimdi de kardeş acısı yaşıyor. Üyesi olduğu One Direction grubuyla adını duyuran Louis Tomlinson'ın 18 yaşındaki kız kardeşi Felicite, evinde ölü olarak bulundu.

15.03.2019 16:52 - Son Güncelleme: 15.03.2019 17:55
Ünlü şarkıcı Louis Tomlinson'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Üyesi olduğu One Direction grubuyla adını duyuran Louis Tomlinson'ın 18 yaşındaki kız kardeşi Felicite, evinde ölü bulundu.

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Ünlü şarkıcı Louis Tomlinson'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Batı Londra, Earls Court'taki evinde cansız bedeni bulunan genç kızın "şüpheli" bir kalp krizine kurban gittiği belirtildi.

Ünlü şarkıcı Louis Tomlinson'ın kardeşi evinde ölü bulundu

ANNESİNİ KANSERDEN KAYBETMİŞTİ

Louis ve Felicite Tomlinson, 2016 yılında da 43 yaşındaki anneleri Johannah'ı kanser nedeniyle kaybetmişti.

Ünlü şarkıcı Louis Tomlinson'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Yeni albümünün çalışmalarını sürdüren Louis Tomlinson'ın kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldığı belirtildi.

Ünlü şarkıcı Louis Tomlinson'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Genç kız, ölümünden önce Instagram'da son olarak bu pozunu paylaşmıştı.

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